Notas Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 33 milhões nesta quarta

Por Redação O Sul | 26 de Maio de 2020

A Mega-Sena pode pagar, no sorteio desta quarta (27), R$ 33 milhões, segundo a Caixa Federal. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2264, realizado na noite de sábado (23) em São Paulo. Os números contemplados foram 02, 03, 08, 19, 29 e 37. As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília-DF) do dia do sorteio em qualquer lotérica do País ou pela internet.

