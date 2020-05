Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 38 milhões neste sábado

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil As apostas podem ser feitas até as 19h nas casas lotéricas. (horário de Brasília). (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O concurso 2.266 pode pagar um prêmio de R$ 38 milhões para quem acertar as seis dezenas. O sorteio ocorre às 20h deste sábado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo. O bilhete mínimo custa R$ 4,50 e pode ser realizada pela internet.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.

