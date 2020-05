Brasil Uzumaki Comunicação anuncia reposicionamento de marca e torna-se UZMK Conteúdo

Por Redação O Sul | 30 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







Sócios UZMK (da esq. para a dir.): Newman Costa, Luiz Fujita, Tainah Medeiros e Jefferson Gorgulho Peixoto. Foto: Gislaine Miyono Sócios UZMK (da esq. para a dir.): Newman Costa, Luiz Fujita, Tainah Medeiros e Jefferson Gorgulho Peixoto. (Foto: Gislaine Miyono/Divulgação) Foto: Gislaine Miyono

A Uzumaki Comunicação anunciou novo posicionamento de marca e passa a se chamar UZMK Conteúdo. Além das áreas já existentes – redação jornalística e de redes sociais, produtora de vídeos e de podcasts –, a empresa reforça sua operação no mercado de saúde e comportamento com a criação de um setor de inovação e projetos.

A reestruturação da marca visa fortalecer o core business (saúde, qualidade de vida, bem-estar e comportamento) com o objetivo de democratizar a informação, atendendo o mercado de maneira estratégica. Uma conversa que estabeleça conexão com pessoas de diferentes classes é um dos pilares da empresa, e reforçar esse posicionamento se mantém como uma das premissas deste novo momento.

“A filosofia de trabalho da UZMK Conteúdo continua com a mesma essência e valores. Vemos a comunicação como uma conversa, que só pode ser efetiva quando as partes envolvidas se escutam, se entendem e ficam à vontade para compartilhar dúvidas e, assim, chegar a uma mensagem que seja consensual”, destaca Jefferson Gorgulho Peixoto, diretor-executivo da UZMK Conteúdo.

De acordo com Luiz Fujita, diretor de Inovação e Projetos, essa remodelagem tem uma visão para o futuro e vem com o objetivo de equilibrar as demandas dos clientes com oferta de produtos sintonizados com tendências e fortalecer o compromisso da marca na produção de conteúdos acessíveis para todos.

“Somos digitais desde o nascimento e a cada ano temos crescido muito neste ambiente. Vamos manter o ritmo seguido, mas reiterando nosso intuito de produzir conteúdos cada vez mais criativos. Temos por essência iniciar e manter conversas com todos os públicos, e agora nossos clientes terão ainda mais diversidade de produtos para alcançar seus objetivos”, conclui Fujita.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil