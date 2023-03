Brasil Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 16 milhões

Por Redação O Sul | 14 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As seis dezenas do Concurso 2.573 serão sorteadas, a partir das 20h, no Espaço da Sorte, em São Paulo. Este é o primeiro sorteio da Mega Semana da Mulher, que tem concursos ainda na quinta-feira (16) e no sábado (18).

As apostas podem ser feitas até as 19h, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o País ou pela internet.

A aposta mínima, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de ganhar.

Você pode receber seu prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Caso o prêmio bruto seja superior a R$ 1.903,98, o pagamento só é feito nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo da aposta original e premiada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/mega-sena-sorteia-nesta-terca-feira-premio-acumulado-em-r-16-milhoes/

Mega-Sena sorteia nesta terça-feira prêmio acumulado em R$ 16 milhões