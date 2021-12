Colunistas Melo não vai exigir passaporte vacinal para criança “nem que a vaca tussa”

Por Redação O Sul | 28 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em meio a muitos boatos indicando que o prefeito da capital gaúcha, Sebastião Melo, estaria mudando seu discurso de não impor a vacinação, em especial no caso de crianças, a vereadora Fernanda Barth (PRTB) foi conferir. E descreve o que Melo lhe disse na rápida conversa:

“Meu compromisso é seguir a política do Ministério da Saúde. Não vou comprar vacina para criança. Vou esperar que o governo federal tome todas as atitudes e mande para nós quando necessário. E ninguém vai ser obrigado a se vacinar. Eu não vou deixar que peçam passaporte para matrícula de criança, nem que a vaca tussa.”

Adesão ao Regime de Recuperação Fiscal? Agora sai

O pedido para renegociação da dívida com a União, criado no governo do presidente Michel Temer, e que recebeu o nome técnico de adesão ao RRF, Regime de Recuperação Fiscal, teve as tratativas iniciadas pelo ex-governador José Ivo Sartori (MDB). Só não foram finalizadas na sua gestão, porque Sartori recebeu muitas rasteiras, inclusive do PSDB, então aliado do seu governo. Agora, o pedido de adesão ao RRF será finalmente anunciado pelo governador tucano Eduardo Leite.

O governador deve protocolar nesta terça-feira o pedido. A adesão, se aceita pela área econômica do governo federal, poderá ser formalizada no mês de junho e, após a sua vigência, impedirá a concessão de aumentos salariais para categorias específicas do funcionalismo permitindo apenas reajuste ao quadro geral, conhecida como revisão anual dos salários do funcionalismo. A única exceção será o reajuste anual do piso do magistério. Por conta disso, o governo gaúcho poderá convocar extraordinariamente a Assembleia Legislativa na segunda quinzena de janeiro para aprovar um reajuste para todos os servidores.

Se não aderir ao RRF, dívida gaúcha explode

Com a autorização liminar concedida pelo ex-ministro do STF Marco Aurélio em agosto de 2017, o Rio Grande do Sul foi dispensado de pagar a parcela mensal da dívida, estimada à época em R$ 140 milhões. Desde então, calculados valores não pagos e juros, o Estado estaria devendo cerca de R$ 13 bilhões à União. Assim, não há outro caminho senão a adesão ao RRF para renegociar a dívida do Estado com a União.

A aliança do oportunismo de Lula e Alckmin

O jornalista José Roberto Guzzo tenta definir o que significa essa aliança entre Lula e Geraldo Alckmin:

“De todas as fraudes já praticadas pelos políticos brasileiros contra os eleitores deste país, poucas poderão ser comparadas, no passado, presente e futuro, com essa anunciada aliança entre Lula e o ex-governador Geraldo Alckmin para disputar as eleições presidenciais de 2022.

Há anos, desde os tempos do ‘mensalão’, Alckmin vem chamando Lula de ladrão, corrupto, incompetente e daí para baixo. Lula, do seu lado, tem o mais completo desprezo pelo novo companheiro; é um dos que mais pisoteou, em sua coleção de inimigos. Não aconteceu nada de novo que pudesse justificar uma mudança das opiniões que um tem do outro”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas