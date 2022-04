Brasil Menor crescimento global deve reverter o super ciclo de alta de commodities

17 de abril de 2022

José de Barros: "Parece que a grande festa das commodities tem hora para terminar, sobretudo para o petróleo". (Foto: Reprodução)

Nesta semana a invasão da Ucrânia pela Rússia completa cinquenta dias, ainda sem horizonte para terminar. A brutalidade sem fim já gerou uma catástrofe humanitária e uma enorme destruição.

Mesmo que um cessar-fogo seja obtido em até 30 dias (do que não se tem ainda nem sinal), os custos do conflito já ocorridos e ainda a ocorrer, bem como a permanência das sanções por um longo período, levarão o mundo a uma brusca desaceleração do crescimento.

Isso será resultado direto das crises de energia, de alimentos e de outras commodities, que mantêm acesas as pressões inflacionárias e a necessidade da consequente elevação nos juros, começando pelos Estados Unidos.

A análise é do economista José Roberto Mendonça de Barros, que em um artigo no jornal O Estado de S.Paulo, abordou o tema.

De acordo com o economista, simultaneamente, o fechamento de regiões inteiras na China vai reduzir de forma relevante seu crescimento e contribuir para que os fluxos de oferta global sigam conturbados. O país crescerá menos que 5%.

A OMC abriu o caminho e reviu a expansão do PIB global para 2022, de 4,1% para 2,8%. Todas as grandes organizações deverão seguir essa tendência.

O crescimento de 2023 será muito menor, com recessão em muitas regiões, o que pode atingir, inclusive, a Europa. O mesmo medo já incomoda vários analistas americanos.

A menor absorção global deverá reverter o super ciclo de alta de commodities, especialmente no petróleo. É esperado que a produção irá se elevar em vários lugares, como nos Estados Unidos e no Brasil. Além disso, países como a Arábia Saudita têm certa capacidade ociosa. Menos PIB, menor a demanda de petróleo.

No caso dos alimentos, dependemos muito do tamanho da safra de 2022 no Hemisfério Norte, dado que os estoques globais estão baixos. Com produção normal, os preços tenderão a desinflar um pouco, o que se reforça com o menor crescimento por todos esperado.

Na opinião do economista, “parece que a grande festa das commodities tem hora para terminar”.

Vida financeira

As nossas vidas são marcadas por ciclos nos campos biológico, social, familiar, profissional, político… Da mesma forma, temos ciclos em nossa vida financeira. Ter consciência de qual fase da vida financeira você está deve ajudá-lo a realizar um plano mais bem definido, que permita a otimização de seus investimentos de acordo com seu perfil de risco, independentemente de idade.

O ciclo de vida financeira tem quatro fases: acumulação, crescimento ou gestão, preservação e proteção e, por último, chega a hora de usufruir a riqueza e de planejar sua transferência. Cada fase do ciclo precisa ser cuidada com uma abordagem própria.

A primeira fase, a de acumulação de riqueza, ocorre quando a pessoa está construindo sua carreira profissional, está mais ativa e em condições de obter melhores salários. Tem o longo prazo a seu favor e pode tirar todo proveito do poder dos juros compostos. Essa fase tem tudo a ver com economia, não gastar com pressa, construir a reserva de emergência e firmar objetivos.

A segunda fase é a de crescimento e gestão da riqueza, um estágio crítico do ciclo de vida financeira. As pessoas buscam maiores retornos e se expõem mais, aceitando níveis de risco maiores. Mas aquele que não administrar bem sua riqueza terá muitas dificuldades para gerir os estágios subsequentes. Todos os ganhos devem ser reinvestidos.

A terceira fase é a de preservar e proteger a riqueza. Assim, sua carteira deve ser reavaliada, com troca de maiores retornos potenciais pela redução de volatilidade. Devem ser encontradas maneiras de quitar dívidas, complementar seguros e compensar o aumento com gastos com saúde. Apesar de o planejamento para a aposentadoria ter de começar ainda na primeira fase, este é momento de firmar esses planos.

A última fase é quando a aposentadoria está muito perto ou você já está vivendo de renda da remuneração do capital acumulado. É a fase da independência financeira. Momento de aproveitar a vida, usufruindo do que foi conquistado. Sua carteira deve ser mais conservadora, com investimentos mais líquidos. É tempo de pensar também na sucessão de sua riqueza.

Assim, devemos prestar atenção às fases do ciclo financeiro de nossas vidas. Mas, por conta do dia a dia ou por não darmos a devida importância, deixamos de lado o cuidado com as finanças. Devemos ter um plano financeiro sólido e dinâmico a ser alterado conforme o ciclo de vida financeira para podermos conquistar nossos objetivos. Viver como o planejado é o que nos traz um maior grau de bem-esta.

