Porto Alegre Mensageiro da Caridade busca ajuda da comunidade para manter projetos sociais durante a pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 18 de Maio de 2020

Outras doações de alimentos não-perecíveis e demais mantimentos estão sendo recebidos no Centro Social de Cultura e Artes Padre Irineu Brand Foto: Divulgação Outras doações de alimentos não-perecíveis e demais mantimentos estão sendo recebidos no Centro Social de Cultura e Artes Padre Irineu Brand. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Fundada há mais de 60 anos e com nova gestão profissional desde fevereiro de 2018, o

Mensageiro da Caridade – Cáritas, ação social da Arquidiocese de Porto Alegre, nunca parou de dar assistência a centenas de pessoas diariamente em Porto Alegre e outras dezenas de municípios.

Para combater a disseminação do novo coronavírus (Covid-19), no entanto, muitas atividades tiveram que ser suspensas, o que impede a entrada de recursos e a continuidade do trabalho de solidariedade que a entidade realiza.

“Nossas ações beneficiam mais de 400 famílias e sempre conseguimos manter as atividades a partir da receita gerada pelo trabalho que realizamos”, explica Dom Jaime Spengler, arcebispo metropolitano de Porto Alegre. Os bens recebidos como

doação são transformados por mão-de-obra formada gratuitamente em oficinas oferecidas pela entidade, e doados ou revendidos em loja física localizada em Porto Alegre.

“Como não podemos coletar as doações nas casas e o recebimento diminuiu

muito, a sustentação do que fazemos está em um momento crítico”, completou o Dom Jaime.

De janeiro a outubro de 2019, a entidade auxiliou 601 famílias com a transferência de bens e utensílios domésticos doados pela população. Outras 102 entidades também foram beneficiadas pela Cáritas no mesmo período, por meio do encaminhamento de roupas, calçados, fraldas, móveis e eletrodomésticos.

“Apesar de todo empenho, sem dúvida temos tido muita dificuldade em atender tantas pessoas que, tradicionalmente, já contavam com a nossa ajuda. Nossa expectativa é que possamos contar com o apoio de todos para seguir com esse trabalho social, inclusive, após superado este período da pandemia”, afirmou o diretor-executivo da Cáritas Arquidiocesana, Luís Carlos Campos.

“Com a solidariedade de algumas pessoas físicas e jurídicas ainda estamos conseguindo dar continuidade ao programa de Segurança Alimentar”, comemora Luís. Por meio da ação, segue mantida a distribuição mensal de 24 toneladas de arroz a 83 paróquias, que organizam o encaminhamento para milhares de famílias em

situação de vulnerabilidade social.

Outras doações de alimentos não-perecíveis e demais mantimentos estão sendo recebidos no Centro Social de Cultura e Artes Padre Irineu Brand, no Centro Social Madre Madalena e na sede do Mensageiros da Caridade.

Como doar

Acesse o site da entidade. Doação de alimentos não-perecíveis ou qualquer outro material:

● Sede do Mensageiros da Caridade: Av. Ipiranga, 1145 (entrada pela rua lateral, no portão de entrada e saída dos caminhões), de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, em regime de plantão.

● Centro Social de Cultura e Artes Padre Irineu Brand (Rua Pedro Velho, 771 – Bairro Partenon), na Vila Maria da Conceição.

● Centro Social Madre Madalena (Rua Nossa Senhora Brasil, 89 – Morro

Santa Tereza), Vila Cruzeiro.

Doações em dinheiro, de qualquer valor, na conta da Arquidiocese de Porto Alegre: Banco Banrisul; Conta Corrente – 06.102.966-06; Agência – 0838; CNPJ – 92.679.935-0001-64.

