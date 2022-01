Últimas Mercado eleva projeção da inflação para este ano

Por Redação O Sul | 24 de janeiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A projeção para a inflação em 2022 está acima do teto da meta. Foto: (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) A projeção para a inflação em 2022 está acima do teto da meta. (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) Foto: (Foto: Marcello Casal/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (24) trouxe uma nova projeção do mercado financeiro para a inflação em 2022. Na semana passada, a projeção era que o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) terminaria o ano em 5,09%. Agora, a expectativa é de alta de 5,15%.

O relatório é produzido pelo BC (Banco Central), que reúne as previsões de mais de 100 instituições do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos. A projeção para o PIB (Produto Interno Bruto) de 2022 se manteve estável em relação à semana anterior, de crescimento de 0,29%, pela segunda semana seguida.

A projeção para a inflação em 2022 está acima do o teto da meta de inflação de 5% para 2022, valor já com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual do centro da meta, de 3,5%, para cima.

Para 2023, o mercado espera uma alta de 3,4% do IPCA, mesmo valor da semana anterior. Ele estaria acima do o centro da meta, de 3%, mas dentro do limite superior, de 4,5%. A projeção para o PIB do próximo ano caiu, passando de crescimento de 1,75% para 1,69%.

As instituições consultadas mantiveram as previsões para a taxa básica de juros, a taxa Selic, e para a taxa de câmbio em 2022, prevendo que a Selic ficará em 11,75% ao fim do ano e que o dólar terminará 2022 cotado a R$ 5,60.

As projeções para 2023 são de 8%, sem variação em relação à semana anterior, e R$ 5,50, alta em relação aos R$ 5,46 da última semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Últimas