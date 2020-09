Economia Mercado imobiliário do Litoral Norte gaúcho apresenta crescimento em meio à crise provocada pelo coronavírus

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Neste ano, a procura por imóveis nas praias gaúchas em julho e agosto apresentou um aumento inesperado Foto: Fernando Pitol/Divulgação Neste ano, a procura por imóveis nas praias gaúchas em julho e agosto apresentou um aumento inesperado . (Foto: Fernando Pitol/Divulgação) Foto: Fernando Pitol/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto a maior parte dos setores da economia tentam criar novas estratégias de atuação profissional na tentativa de driblar a crise provocada pelo coronavírus, outros segmentos vivem um momento de crescimento exponencial. Esse é o caso do mercado imobiliário do Litoral Norte gaúcho.

Diferente do que se esperava para a temporada de inverno, neste ano a procura por imóveis nas praias gaúchas nos meses de julho e agosto apresentou um aumento inesperado para o período.

Desde o surgimento da pandemia de Covid-19, institutos de pesquisas e organizações internacionais tentam calcular os prejuízos econômicos causados por medidas como o isolamento social. Uma pesquisa divulgada pela companhia norte-americana de marketing digital SEMrush revelou que os serviços que ajudam no trabalho em casa e entretenimento, como plataformas de trabalho online e streaming, estão entre os segmentos com maior impacto positivo neste novo cenário.

O setor imobiliário do Litoral Norte gaúcho vem apresentando números surpreendentes e se mostrou em alta na crise. “Novas escolas privadas estão sendo construídas, novos supermercados e hospitais. Só na imobiliária Casaqui o aumento foi de 200% nas vendas em relação ao mesmo período do ano passado e 300% de aumento por busca de novos imóveis”, garantiu Eron Valim, membro da diretoria da Associx (Associação das Empresas Imobiliárias e dos Corretores de Imóveis de Xangri-Lá) e CEO da imobiliária Casaqui.

Entre os prováveis estímulos para o crescimento inesperado, estão os novos formatos e vínculos de trabalho, como a popularização do home office, a busca por espaços maiores e qualidade de vida e a perspectiva de investimento financeiro. A estimativa de retorno financeiro para quem pensa em investir agora é de 4,63% com aluguel e 10,03% na valorização do imóvel, enquanto a Selic atual é de apenas 2%, de acordo com a Associx.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia