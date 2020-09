Porto Alegre Prefeitura analisa a retomada de eventos em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Testes de eventos exclusivos e gratuitos para profissionais da área serão realizados na Capital Foto: Divulgação Testes de eventos exclusivos e gratuitos para profissionais da área serão realizados na Capital. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus da prefeitura de Porto Alegre se reuniu por videoconferência, nesta terça-feira (1º), com representantes do setor de eventos para tratar das medidas de segurança visando à retomada das atividades do segmento. Também foram apresentados dados do quadro epidemiológico do novo coronavírus no município.

A proposta dos representantes do setor, que vai ser analisada pelo comitê, é realizar na Capital testes de eventos exclusivos e gratuitos para profissionais da área, com o propósito de capacitar e treinar as equipes organizadoras, adotando protocolos de segurança para evitar a disseminação da Covid-19.

Também está prevista a transmissão on-line do conteúdo das realizações para ampliar a divulgação. O modelo já foi aplicado em Bento Gonçalves e Gramado em agosto. A apresentação final será encaminhada para deliberação do comitê.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre