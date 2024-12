Economia Mercosul e União Europeia anunciam acordo histórico de livre comércio após 25 anos de negociações

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2024

Presidente da Comissão Europeia disse que o acordo "trará benefícios significativos para consumidores e empresas de ambos os lados" Foto: Reprodução de vídeo Presidente da Comissão Europeia disse que o acordo "trará benefícios significativos para consumidores e empresas de ambos os lados". (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

O acordo de livre comércio entre o Mercosul e a UE (União Europeia) foi anunciado oficialmente nesta sexta-feira (6), após a reunião dos líderes dos blocos – entre eles, o presidente Lula – na Cúpula do Mercosul, em Montevidéu (Uruguai). O objetivo é reduzir ou zerar as tarifas de importação e exportação.

Em entrevista coletiva, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o acordo com o Mercosul é uma “vitória para a Europa”. “Esse é um acordo ganha-ganha, que trará benefícios significativos para consumidores e empresas de ambos os lados. Estamos focados na justiça e no benefício mútuo. Ouvimos as preocupações dos nossos agricultores e agimos de acordo com elas. Esse acordo inclui salvaguardas robustas para proteger seus meios de subsistência”, declarou.

Ela destacou que os padrões de saúde e alimentos da UE permanecerão “intocáveis” e que os exportadores do Mercosul deverão cumpri-los “rigorosamente”.

“Essa é a realidade de um acordo que economizará 4 bilhões de euros em taxas de exportação por ano para empresas da União Europeia”, prosseguiu Ursula.

As negociações, iniciadas em 1999 e paralisadas depois de um acordo alcançado em 2019, foram retomadas nos últimos meses a pedido da Comissão Europeia, que determina a política comercial para toda a UE.

Apesar de um acerto inicial ter sido firmado há cinco anos, a medida não havia saído do papel desde então por pressão dos europeus. Parte dos países da UE, em especial a França, não é favorável a uma abertura de mercado que beneficie o Mercosul.

2024-12-06