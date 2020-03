Dicas de O Sul Mesa Brasil Sesc dá receitas para fazer em casa com os filhos durante a pandemia

Por Redação O Sul | 30 de março de 2020

(Foto: Divulgação/SESC)

Que tal aproveitar o tempo que está em casa para fazer receitas simples e nutritivas com as crianças? A cozinha motiva a criança ao conhecimento, descobertas, uma maior valorização de si mesma e a experimentar novos sabores. O momento na cozinha com a criança deve ser algo muito prazeroso, envolvendo muito aprendizado e afeto.

“O legal também é ensinar as crianças a diminuir os desperdícios de alimentos, com receitas que utilizam o alimento por completo”, explica a nutricionista do Sesc Lajeado, Juliette Carvalho da Silva.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários. No Rio Grande do Sul, o Mesa Brasil Sesc é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS nas cidades de Porto Alegre e Região Metropolitana, Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e Vales do Taquari e Rio Pardo. Outras informações podem ser obtidas no site do Sesc.

Confira as receitas:

Muffin Misto Quente

Ingredientes:

3 fatias de pão de forma (pode ser aquele pão dormido)

5 fatias de queijo mozzarella

5 fatias de presunto

1 colher (café) de orégano

2 ovos

½ lata (ou caixinha) de creme de leite sem soro

Sal, pimenta-do-reino e salsinha a gosto

Modo de preparo:

Pique o pão em cubos pequenos ou a criança pode ir esfarelando com as mãos. Corte em pedacinhos o presunto e a mozarela e junte ao pão. Misture os ovos com o creme de leite e o orégano (pode deixar a criança para misturar). Tempere com sal, pimenta-do-reino e salsinha. Junte aos demais ingredientes. Com o adulto ajudando, a criança pode colocar a mistura em forminhas para cupcake ou forminhas de empada. O adulto pode leve para assar em forno preaquecido em 180ºC por aproximadamente 10 a 20 minutos (depende do seu forno).

Rendimento: 6 unidades.

Salada de frutas dentro da fruta

Ingredientes:

Manga: 1 unidade pequena

Ameixa preta: 2 unidades

Kiwi: 2 unidades

Maçã: 1 unidade

Goiaba: 1 unidade

Laranja: 6 unidades

* Você pode fazer esta receita com as frutas da época ou com as que você mais gostar, basta manter a laranja como suco e tacinha para servi-la.

Modo de preparo:

Peça para um adulto fazer um corte no fundo da laranja para que ela pare em pé;

Pique muito bem todas as frutas;

Com a ajuda de um adulto, esprema as laranjas e reserve as cascas;

Acrescente o suco de laranja às frutas picadas e misture bem;

Coloque um pouco mais da metade do suco de laranja na salada de frutas e misture bem (se colocar todo o suco, as “tigelinhas” feitas com as cascas transbordarão);

Encha as metades das laranjas com a salada de frutas e sirva.

