Fórmula 1 Mesmo com os carros da Mercedes estando abaixo dos rivais, Lewis Hamilton quebrará mais um recorde em sua carreira no GP do Canadá de Fórmula 1

Por Redação O Sul | 8 de junho de 2024

O piloto heptacampeão mundial se tornará o piloto britânico de maior longevidade na F1 entre compatriotas. (Foto: Reprodução)

Mesmo com os carros da Mercedes estando abaixo dos rivais, Lewis Hamilton vai quebrar mais um recorde na sua carreira no GP do Canadá de Fórmula 1. O piloto heptacampeão mundial se tornará o piloto britânico de maior longevidade na F1 entre compatriotas, ultrapassando o ex-piloto e campeão em 2009, Jenson Button.

Um outro fato interessante na carreira de Hamilton, com relação ao GP do Canadá, é que foi neste GP que ele conquistou sua primeira vitória na categoria, em 2007, na época com apenas 22 anos e 6 corridas disputadas.

A Inglaterra tem forte tradição na F1. Além de Hamilton e Button, outros pilotos figuram entre os cinco pilotos que mais tempo permaneceram na categoria: Graham Hill (16 anos), Nigel Mansell (14 anos) e David Coulthard (14 anos). Atualmente, o grid conta com outros dois britânicos: George Russell, companheiro de Hamilton, e Lando Norris da McLaren, ambos estreantes em 2019 e com uma vitória cada nesta temporada.

Em 2025 Hamilton irá se juntar a Ferrari, enquanto Russel continua na Mercedes e Norris na McLaren.

Queda de desempenho

Lewis Hamilton lamentou o resultado na sessão de classificação para o GP do Canadá de Fórmula 1. O piloto britânico largará em sétimo lugar, enquanto seu companheiro de equipe, George Russell, conquistou a pole position. Hamilton explicou o que o fez perder rendimento na parte mais importante da sessão.

Após a primeira tentativa no Q3, parecia que a Mercedes poderia garantir a primeira fila do grid. Porém, Hamilton ficou a quase três décimos do topo.

No TL3, Hamilton liderou a sessão com folga, quase quatro décimos à frente do restante do pelotão. Seu companheiro de equipe analisou os dados e fez ajustes para a classificação, mas Hamilton não conseguiu manter a vantagem. Ele atribuiu a queda de rendimento à falta de aderência.

“O carro esteve ótimo durante todo o final de semana. Russell extraiu boa velocidade dele. Desde o TL3 e com o início da sessão de classificação, a aderência sumiu. As condições estavam ótimas, perfeitas na verdade. Os pneus não funcionaram para mim durante toda a sessão. Simplesmente não tive aderência. Eu tinha uma vantagem fácil de meio segundo no TL3, e ela desapareceu”, disse Hamilton à imprensa no Canadá.

Russell terá Max Verstappen na cola na curva 1, assim como os dois pilotos da McLaren. O jovem piloto terá que defender sua pole sozinho, sem a vantagem estratégica de ter dois carros da Mercedes brigando por posição. Hamilton admite que está feliz por Russell e espera que “ele faça o trabalho amanhã [domingo, 9]”

