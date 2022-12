Esporte Messi comemora título da Argentina ao lado da esposa e dos filhos

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2022

Melhor jogador da Copa do Mundo comemorou com a mulher e os filhos Thiago, Mateo e Ciro. (Foto: Reprodução/Instagram)

Ninguém no futebol merecia tanto o título da Copa do Mundo quanto Lionel Messi. O jogador, um dos melhores em toda a história, conduziu a Argentina durante a campanha no Catar e foi coroado com a conquista sobre a França, após decisão nos pênaltis.

O craque da Argentina festejou o título ao lado da mãe, da esposa e dos filhos após a vitória nos pênaltis sobre a França. Logo durante os festejos, uma cena chamou a atenção: a mãe de Messi, Celia Maria, veio correndo para um abraço caloroso no filho.

Pouco tempo após a partida, a esposa do craque, Antonella Roccuzzo, fez sua homenagem ao marido através das redes sociais. No Instagram, a esposa do craque postou um clique da família e comemorou a atuação do marido. Ela detalhou todo o sofrimento do atleta, que havia fracassado em quatro Copas antes da consagração no Catar.

“Não sei nem como começar… que orgulho imenso sentimos por você. Obrigado por nos ensinar a nunca baixar os braços, que tem que buscar até o final. Enfim você é campeão do mundo. Nós sabemos o tanto que sofreu por anos, o tanto que desejava esse título. Vamos, Argentina”, comemorou ela.

Antes criticado por produzir pouco em Copas do Mundo, Messi se redimiu, brilhando intensamente no Mundial de 2022. Ao todo, ele fez sete gols, ao menos um em cada jogo de mata-mata e dois na final, além de converter seu pênalti na disputa decisiva.

Antonela ainda postou outra foto de Messi beijando a taça da Copa. “MEU CAMPEÃO”, exclamou a argentina na legenda do post.

Romance

Messi comemorou a conquista ao lado da esposa Antonella e dos três filhos do casal. Os dois são amigos de infância e possuem uma longa história de amor.

Os dois se conheceram quando tinham cerca de nove anos. O pequeno Messi costumava frequentar o mercado que tinha os pais da atual mulher como donos.

Entre 2007 e 2009, o casal manteve um relacionamento à distância. Em 2010, quando Messi já era considerado o melhor jogador do mundo, Antonella viajou à Espanha e os dois assumiram o relacionamento. Em 2011, jornais chegaram a relatar que o casal havia terminado, mas logo reatou o namoro.

A partir de então, Messi e Antonella puderam, enfim, viver o romance sonhado desde a infância de Lionel. Em 2012, nasceu o primeiro filho do casal, Thiago. Três anos depois foi a vez de Mateo vir ao mundo. Em 2018, Antonella deu a luz ao caçula Ciro.

