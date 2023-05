Tecnologia Meta, dona do Facebook e Instagram, vai oferecer inteligência artificial para anunciantes

Por Redação O Sul | 14 de maio de 2023

Controladora do Facebook e do Instagram trabalha com um pequeno grupo de anunciantes para testar as ferramentas. (Foto: Bloomberg)

A Meta está fornecendo aos profissionais de marketing ferramentas de inteligência artificial para criar anúncios e torná-los mais eficazes. A empresa apresentou o “AI Sandbox” na quinta-feira para os anunciantes testarem as primeiras versões de recursos que usam a tecnologia de inteligência artificial.

Inicialmente, as ferramentas irão gerar textos diferentes para anúncios direcionados a vários públicos, criarão imagens de fundo alternativas com base nas palavras fornecidas e redimensionarão automaticamente as imagens dos anúncios para acomodar as mudanças nas plataformas, disse a empresa em um post no blog.

A administradora do Facebook e do Instagram, está trabalhando com um pequeno grupo de anunciantes para testar as ferramentas e disse que pretende expandir gradualmente o acesso a partir de julho.

A companhia também introduziu um novo modelo baseado em IA que pode ajudar as empresas a prever o desempenho de anúncios usando um conjunto de dados maior do que anteriormente. Nos primeiros testes no Instagram, a tecnologia, chamada Meta Lattice, melhorou o desempenho dos anunciantes, disse a empresa.

A Meta está sob pressão para redescobrir o crescimento em seu negócio principal de publicidade digital. No mês passado, a empresa informou que a receita aumentou depois de cair nos últimos três trimestres consecutivos.

Os números do primeiro trimestre deste ano, porém, sugerem o possível fim de um período difícil em que uma economia instável deprimiu os gastos dos profissionais de marketing e as mudanças na privacidade do iOS da Apple tornaram os anúncios em smartphones menos eficazes.

Ao mesmo tempo, a indústria de tecnologia em grande escala tem tentado alimentar um apetite insaciável de clientes, investidores e analistas por tecnologia baseada em IA. Os anunciantes digitais, em particular os profissionais de marketing focados no desempenho, estão ansiosos por ferramentas que possam ajudar a criar anúncios com mais eficiência e torná-los mais bem-sucedidos.

