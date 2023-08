Tecnologia “Meteoro” avistado em Melbourne era um detrito de foguete russo

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2023

Os restos do foguete foram planejados para reentrar com segurança na atmosfera terrestre. (Foto: Twitter/Reprodução)

Uma luz brilhante vista cruzando o céu sobre o sudeste da Austrália, que cativou os moradores da região, foi provavelmente causada por restos de um foguete russo que retornou à Terra, após o lançamento de um satélite, disse a agência espacial do país nessa terça-feira (8), conforme o jornal The Washington Post.

O objeto de fogo parecia deixar um rastro de chamas na noite anterior sobre a Tasmânia e Victoria, onde atraiu uma reação de espanto dos moradores da cidade de Melbourne.

“Oh, meu Deus, você está brincando? Não acredito que acabamos de ver isso”, disseram duas mulheres em Melbourne, segundo postagens compartilhadas pela emissora pública australiana SBS.

“Nunca vi nada assim. Isso é enorme, seja lá o que for”, disse um homem em um segundo vídeo. Outro morador de Melbourne brincou que “pensou que era um ovni” vindo buscá-lo.

No entanto, a Agência Espacial Australiana esclareceu as dúvidas de muitas pessoas nas mídias sociais sobre se o misterioso show de luzes era uma chuva de meteoros. “Determinamos que os flashes de luz vistos nos céus de Melbourne durante a noite eram provavelmente os restos de um foguete russo Soyuz-2 reentrando na atmosfera da Terra”, disse a agência nessa terça-feira.

O comunicado ressaltou que as autoridades russas avisaram com antecedência sobre o lançamento e que “os restos do foguete foram planejados para reentrar com segurança na atmosfera no oceano na costa sudeste da Tasmânia.”

Segundo o jornal The Washington Post, o foguete foi lançado no início da noite de um espaço porto russo ao norte de Moscou, informou a Agência Espacial Australiana, acrescentando que “de acordo com as autoridades russas, o lançamento colocou em órbita um satélite de navegação global ‘GLONASS-K2′ de nova geração.”

A agência disse que “continuará monitorando os resultados dessa reentrada” com as autoridades governamentais.

“O meteoro de Melbourne foi espetacular”, publicou Alan Duffy, professor de astrofísica na Universidade de Tecnologia de Swinburne, na Austrália.

“Pedaços estavam saindo deste objeto e, por sua vez, estavam queimando, então tudo isso significa que estamos vendo algo muito grande lá em cima, viajando muito rápido”, disse ele à ABC Radio Melbourne.

Alguns cientistas disseram que, embora seja improvável que a trilha brilhante sobre a Austrália represente uma ameaça à vida humana, ela destaca o problema do lixo espacial que congestiona cada vez mais a órbita da Terra.

Ainda de acordo com o jornal The Washington Post, o astrônomo Michael Brown disse que é possível que pequenas partes do foguete tenham caído na Terra ou no mar, embora não seja comum que lixo espacial danifique propriedades.

“Como o foguete estava viajando a vários quilômetros a cada segundo ao entrar na atmosfera, experimentou vastas forças que aqueceram e quebraram o foguete, produzindo um show de luzes espetacular”, disse ele.

Brown, professor associado da Escola de Física e Astronomia da Universidade Monash, na Austrália, afirmou que a reentrada de lixo espacial pode ser confundida com meteoros, que geralmente são eventos mais curtos. No entanto, com os lançamentos de foguetes aumentando nos últimos anos, e como “todo mundo tem câmeras em seus telefones, mais e mais pessoas estão vendo reentradas de lixo espacial e reconhecendo-as pelo que são”, disse ele.

2023-08-08