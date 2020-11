Magazine Michael Jackson: o clássico “Thriller” volta a fazer sucesso nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 4 de novembro de 2020

A música retornou à parada das 100 canções mais populares da semana, da revista Rolling Stone, por conta do Halloween. (Foto: Reprodução)

Recentemente, a música “Dreams“, do Fleetwood Mac, voltou aos charts por conta de um vídeo viral do TikTok. Agora, foi a vez de “Thriller”, do Michael Jackson. Porém, o motivo é outro. A música retornou à parada das 100 canções mais populares da semana, da revista Rolling Stone, por conta do Halloween.

E esta não é a primeira vez que isso acontece. É bem comum que a faixa volte a crescer tanto nos streamings quanto nas paradas oficiais nesta época do ano. Desde o lançamento, em 1982, no álbum de mesmo nome, a música faz sucesso no Dia das Bruxas, um dos feriados mais importantes dos Estados Unidos. Este ano, ela ficou na posição 99 da lista.

O disco “Thriller” ganhou o prêmio de Álbum do Ano no Grammy e o clipe da faixa título já ultrapassa 701 milhões de visualizações.

