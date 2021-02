Porto Alegre Micro-ônibus que levava pacientes de Alegrete para Porto Alegre pega fogo na BR-290

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2021

Doze passageiros e dois motoristas estavam no veículo. Ninguém se feriu Foto: PRF/Divulgação Doze passageiros e dois motoristas estavam no veículo. Ninguém se feriu. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

Um micro-ônibus que prestava serviço para a prefeitura de Alegrete pegou fogo na BR-290, em Rio Pardo, na madrugada desta quarta-feira (10). Quatorze pessoas estavam no interior do veículo e não se feriram.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), eram 12 passageiros que iriam consultar na Capital, além de dois motoristas. A suspeita é de que o veículo tenha tido um problema mecânico e começou a pegar fogo por volta das 4h, na altura do km 194.

Os ocupantes do micro-ônibus seguiram viagem em um outro coletivo. Bombeiros de Rio Pardo, Butiá e de Minas do Leão combateram as chamas. O trânsito não chegou a ter bloqueio devido à ocorrência.

