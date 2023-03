Cláudio Humberto Minas e Energia terá engavetador-geral como nº 2

Por Cláudio Humberto | 19 de março de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O Ministério de Minas e Energia terá de reservar uma mesa com muitas e fundas gavetas para o novo secretário-executivo da pasta, Efrain Cruz, que firmou reputação na Aneel, “agência reguladora” de energia elétrica, como engavetador-geral. Efrain engavetou, em média, 60 importantes processos por ano, em quatro anos de mandato na Aneel. No fim do seu período, deixou nas recheadas gavetas impressionantes 274 processos pendentes de decisão. Todos foram redistribuídos aos demais diretores.

Unanimidade contra

Além de deixar extensa pauta de processos paralisados, a passagem de Efrain pela Aneel gerou muitas críticas de colegas e entidades do setor.

Não sobrou ninguém

A escolha de Efrain para “vice-ministro” de Minas e Energia parece ter sido por exclusão. O governo levou 75 dias para bater o martelo.

Made in Rondônia

Efrain foi indicado à Aneel pelos políticos de Rondônia Waldir Raupp, alvo da Lava Jato, e senador conservador Marcos Rogério (PL).

Indicação bolsonarista

A opção do ministro Alexandre Silveira sinaliza a espantosa aproximação do governo Lula com Marcos Rogério, ex-líder de Bolsonaro no Senado.

Fundão: partidos levaram R$141 milhões em 2 meses

Partidos políticos já embolsaram mais de R$141 milhões do fundão partidário somente nos dois primeiros meses de 2023. Segundo balanço do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), mais de R$141 milhões já foram distribuídos às agremiações brasileiras. O maior beneficiado, o União Brasil, embolsou R$ 21,7 milhões; o PT de Lula, R$19,7 milhões. Os valores já levam em conta bloqueios e multas, como a que foi imposta ao PL. Ainda assim, o partido de Jair Bolsonaro recebeu R$12,9 milhões.

Menor gigante

O partido que menos recebeu verbas do fundo partidário é o PSC, que ainda assim faturou mais de R$460 mil, em dois meses.

Conta bilionária

Este ano, partidos têm reservados mais de R$91 milhões por mês para gastar como quiserem. No fim do ano a conta vai passar de R$1 bilhão.

‘Salário’ partidário

O fundão partidário não se confunde com o fundão eleitoral de R$5 bilhões. O fundo partidário é pago anualmente, com ou sem eleição.

Movida a flashs

A primeira-dama Janja, que adora holofotes, passou no bandejão do Planalto nesta sexta (17), dia da feijoada. Comeu pouco e passou mais tempo posando para fotos do que almoçando.

Governadora inerte

Rogério Marinho (PL-RN) pediu intervenção federal na Segurança do Rio Grande do Norte. O senador chama a governadora Fátima Bezerra (PT) de inerte e diz que 38 cidades sofrem nas mãos da bandidagem.

Pouco resolve

Flávio Dino (Justiça) ainda não pisou no colapsado Rio Grande do Norte. Mandou o secretário de Segurança. Algo tão inútil quanto duas centenas de homens da Força Nacional em meio a 8.380 PMs potiguares.

Lava Jato, 9

Nesta sexta-feira (17), a Lava Jato completou nove anos. A operação foi responsável por prender o agora presidente Lula e desbaratar corrupção bilionária na Petrobras envolvendo políticos e empreiteiras.

Na pressão

Carlos Portinho (PL-RJ) deu um chega pra lá em Renan Calheiros (MDB-AL), chefe da Comissão de Relações Exteriores, que tentou barrar um interrogatório da ministra Daniela Carneiro. Pressionado, ele cedeu.

PT news

O PT de Lula comandará o setor de Comunicação Social da Câmara dos Deputados. Será de Jilmar Tatto (PT-SP) a responsabilidade de definir os caminhos da agência de notícias, TV, rádio, site e redes sociais oficiais.

Denunciante preso

O humorista Bismark, do canal Hipócritas, que acusou Alexandre de Moraes (STF) à Corte Interamericana de Direitos de violar o direito à liberdade de expressão, foi preso no Paraguai. O motivo da prisão, a mando do próprio ministro, é um suposto incentivo a um golpe militar.

Sem muro

Apesar da “ajuda” de US$54 bilhões do governo da Suíça para evitar a quebra do Credit Suisse, as ações do banco continuaram a despencar na sexta-feira (17). Banco quase quebrado não inspira confiança.

Pensando bem…

…“comitiva” de 250 pessoas falta pouco para virar diáspora.

PODER SEM PUDOR

Assombração na avenida

Aloizio Mercadante (PT-SP) era o líder do governo Lula no Senado quando voltou do carnaval anunciando a disposição de denunciar por “quebra de decoro” a então senadora Ideli Salvatti (PT-SC), que não era exatamente sua mais formosa colega, na Casa. Sério, numa atitude que a lacrolândia o cancelaria, nos tempos de hoje, ele explicou na ocasião o percado capital da correligionária, arrancando gargalhadas: “Ela saiu fantasiada de periquita, no carnaval de Floripa!”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

