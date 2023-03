Colunistas Cadê o glossário?

Por Dad Squarisi | 19 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Quem pergunta é Liana Sabo, do alto dos seus 55 anos de jornalismo. Ao ler o jornal de terça-feira, levava um susto atrás de outro. Ela explica a razão: “Parece que a última flor do Lácio empobreceu.

“Só na edição de hoje há títulos com estrangeirismos cujo significado muitas pessoas não entendem. Mais: em outros tempos, não se podia usar sigla nos títulos. Agora vale até na manchete”.

A decana cita exemplos retirados de títulos das páginas do jornal: “Lendas do crossover”, “Ex-distrital denuncia stalking”, “Crimes envolvendo CACs sobem 78% no Distrito Federal”.

Estrangeirismos

Os estrangeirismos fazem parte do nosso dia a dia. Estão presentes nas propagandas, nos shoppings, nos bate-papos. Alguns estão integrados ao idioma como abajur, garagem, balé, bufê, show, shopping, marketing, recorde, xampu.

Outros ainda não ganharam intimidade. É o caso das penetras que aparecem nos títulos das matérias citados por Sabo. Nem todos os leitores lhes conhecem o significado. Usá-los em jornais afugenta o leitor e torna o texto pretensioso e pedante.

Por um lado, eles deixam a impressão de pobreza vocabular. Sem saber o termo em português, recorre-se ao importado. Por outro, de complexo de vira-lata – a convicção de que o que vem de fora é melhor. Não é.

Como lidar com as estrangeiras?

Quando houver correspondente em português, prefira a forma vernácula. Escanteio ou corner? Escanteio. Cavalheiro ou gentleman? Cavalheiro. Encontro ou meeting? Encontro. Padrão ou standard? Padrão. Desempenho ou performance? Desempenho. Age ou idade? Idade.

Dica 1

Traduza as citações em língua estrangeira: “Alea jacta est.” (“A sorte está lançada”) “To be or not to be: that is the question.” (“Ser ou não ser: eis a questão.”) Viu? Escreva a tradução entre aspas.

Dica 2

Prefira a forma aportuguesada à estrangeira: gangue, chique, xampu, recorde, cachê, butique, buquê, uísque, conhaque, panteão, raiom, gim.

Dica 3

Se a importada estiver incorporada ao português em sua grafia original, escreva-a sem grifo ou qualquer destaque: rock, marketing, shopping, show, know-how, software, hardware, smoking, habeas corpus, marine, punk, lobby.

Adjetivos

Derivados de línguas estrangeiras se tornam híbridos. Mantêm a estrutura original do vocábulo e acrescentam os sufixos ou prefixos da língua portuguesa: Byron (byroniano), Kant (kantiano), Marx (marxista), kart (kartódromo), Weber (weberiano), Thatcher (thatcherismo).

As siglas

CAC, sigla grafada na manchete do Correio Braziliense de terça-feira, não é de conhecimento de todos. Pede explicação. As três letrinhas vêm das iniciais de colecionador, atirador e caçador. CACs são as categorias autorizadas pelo Exército a usar arma de fogo.

Curtinhas

As letras que substituem palavras fazem parte da linguagem moderna. Curtinhas, elas exigem menos tempo na pronúncia e menos espaço na escrita. Oba! Na era da internet, a rapidez é a ordem. Por isso, a comunicação obedece a duas regras. Uma: menor é melhor. A outra: menos é mais.

De casa

Algumas siglas são pra lá de conhecidas. Às vezes, mais familiares que o nome por extenso. Mas nem todas frequentam nossa intimidade. Se não forem de cama e mesa, diga com todas as letras o que significam. O leitor agradece. O ouvinte também: Proposta de emenda à Constituição (PEC), Projeto de lei (PL), Ferrovia Norte-Sul (FNS).

Grafia

Se as siglas frequentam nosso dia a dia sem pedir licença, manda o bom senso conviver com os serezinhos tão familiares de forma civilizada. Como? Grafe:

1. Todas as letras maiúsculas em duas ocasiões:

1.1. Se a sigla tiver até três letras: PM, ONU, UTI, OEA, PEC

1.2. Se as letras forem pronunciadas uma a uma: INSS, BNDES, PNDE

2. Só a inicial maiúscula nos demais casos: Detran, Otan, Anvisa

Leitor pergunta

Sigla tem plural?

Mary Ester, Porto Alegre

Tem. Basta acrescentar um essezinho no fim da reduzida. Nada de apóstrofo, por favor: PMs, CDs, UTIs, Detrans.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Colunistas

https://www.osul.com.br/cade-o-glossario/

Cadê o glossário?