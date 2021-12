Brasil Alvo de ataque hacker, Ministério da Saúde diz que os dados sobre a vacinação contra o coronavírus foram recuperados

Por Redação O Sul | 12 de dezembro de 2021

Compartilhe esta notícia:











O aplicativo e a página do ConectSUS saíram do ar Foto: Reprodução de TV O aplicativo e a página do ConectSUS saíram do ar. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Reprodução de TV

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Ministério da Saúde informou neste domingo (12) que o processo para recuperação dos registros dos brasileiros vacinados contra a Covid-19 foi finalizado, sem perda de informações.

“Todos os dados foram recuperados com sucesso”, afirmou a pasta em nota. O ministério disse ainda que, “no momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas para registro e emissão dos certificados de vacinação”.

O aplicativo e a página do ConectSUS – plataforma que mostra comprovantes de vacinação contra a Covid-19 – ficaram fora do ar. O sistema foi invadido por hackers na madrugada de sexta-feira (10). O problema também afetou o sistema de notificação de casos da doença.

Segundo o ministério, foram atingidos os seguintes sistemas: e-SUS Notifica (sistema de notificação de casos de Covid); SI-PNI (Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização) – que tem informações sobre cobertura vacinal e vacinação contra outras doenças no País; ConecteSUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação Covid-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital, que estão indisponíveis no momento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil