Rio Grande do Sul Ministério da Saúde renova habilitação de 190 leitos de UTI para o coronavírus no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 8 de outubro de 2020

Serão liberados R$ 9,12 milhões, em parcela única, para 19 hospitais do Estado Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini Serão liberados R$ 9,12 milhões, em parcela única, para 19 hospitais do Estado. (Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini) Foto: Felipe Dalla Valle/Palácio Piratini

O Ministério da Saúde renovou por mais 30 dias a habilitação de 190 leitos de UTI (unidade de terapia intensiva) para tratar adultos em 19 hospitais gaúchos. Ao todo, vão ser liberados R$ 9,12 milhões para custeio, em parcela única, para instituições de 16 municípios.

Pela portaria, publicada na edição desta quinta-feira (08) do Diário Oficial da União, as UTIs devem ser usadas exclusivamente para tratamento de pacientes com a Covid-19. Em Porto Alegre, a renovação vale para 20 leitos dos hospitais de Clínicas e Nossa Senhora da Conceição. Cada instituição irá receber R$ 480 mil.

Confira a lista completa:

Bagé – 14 leitos – Santa Casa de Caridade – R$ 672 mil

Cachoeira do Sul – 8 leitos – Hospital de Caridade e Beneficência – R$ 384 mil

Canoas – 10 leitos – Hospital Universitário – R$ 480 mil

Caxias do Sul – 10 leitos – Hospital Geral – R$ 480 mil

Erechim – 5 leitos – Fundação Hospitalar Santa Terezinha – R$ 240 mil

Estrela – 10 leitos – Hospital de Estrela – R$ 480 mil

Garibaldi – 10 leitos – Hospital São Pedro – R$ 480 mil

Lajeado – 10 leitos – Hospital Bruno Born – R$ 480 mil

Passo Fundo – 13 leitos – Hospital de Clínicas – R$ 624 mil

Passo Fundo – 10 leitos – Hospital São Vicente de Paulo – R$ 480 mil

Porto Alegre – 20 leitos – Hospital de Clínicas – R$ 980 mil

Porto Alegre – 10 leitos – Hospital Nossa Senhora da Conceição – R$ 480 mil

Rio Grande – 10 leitos – Santa Casa – R$ 480 mil

Santa Cruz – 10 leitos – Hospital Santa Cruz – R$ 480 mil

Santa Maria – 10 leitos Hospital Universitário de Santa Maria – R$ 480 mil

Santa Maria – 10 leitos Hospital Regional de Santa Maria – R$ 480 mil

Sapiranga – 5 leitos – Hospital Sapiranga – R$ 240 mil

Torres – 5 leitos – Hospital Beneficente Nossa Senhora dos Navegantes – R$ 240 mil

Viamão – 10 leitos – Instituto de Cardiologia – R$ 480 mil

