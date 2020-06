Política Ministério Público e polícia fazem busca na casa de parente de Fabrício Queiroz em Belo Horizonte

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2020

Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo e a 80 km da capital Foto: Reprodução Queiroz foi preso em Atibaia, no interior de São Paulo e a 80 km da capital. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O MPMG (Ministério Público de Minas Gerais) e o Batalhão de Choque da PM (Polícia Militar) iniciaram, na manhã desta terça-feira (23), buscas na casa de parentes do ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. A operação é feita em uma casa no bairro São Bernardo, na Região Norte de Belo Horizonte.

Queiroz foi preso no começo da manhã de quinta-feira (18) em Atibaia, no interior de São Paulo. No mesmo dia, foi decretada a prisão da mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar, mas ela continua foragida.

O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro, é apontado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como chefe de uma organização criminosa que atuou em seu gabinete no período em que foi deputado da Alerj (Assembleia Legislativa do estado). Entre 2003 e 2018, ele cumpriu quatro mandatos parlamentares consecutivos.

