Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Augusto Aras divulgou um vídeo com trechos de pronunciamentos e entrevistas antigas dele nas quais defende o sistema eleitoral. (Foto: Leonardo Prado/Secom/MPF)

O procurador-geral da República, Augusto Aras, divulgou um vídeo com trechos de pronunciamentos e entrevistas antigas dele nas quais defende o sistema eleitoral brasileiro e as urnas eletrônicas. A divulgação ocorreu depois que o PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, produziu um parecer questionando, sem provas, a lisura das urnas.

Na entrevista concedida a jornalistas estrangeiros em julho, Aras afirmou sobre o assunto: “precisamos preservar a legitimidade do processo eleitoral. As urnas eletrônicas brasileiras inegavelmente puseram fim a um conjunto de fraudes que existiam antes da existência delas. Nós acreditamos no sistema eleitoral vigente. Nós acreditamos que teremos eleições limpas e nas próximas eleições nós precisamos dar continuidade ao natural processo de aprimoramento do sistema.”

O vídeo também inclui pronunciamento feito por Aras ao plenário do STF (Supremo Tribunal Federal) na última quinta-feira (29) sobre as eleições.

“Nós confiamos na nossa democracia e haveremos de ter o resultado, qualquer que seja ele, devidamente respeitado pelas instituições públicas e privadas, pelos Poderes e pelo povo brasileiro”, disse o procurador-geral da República, ao fim da sessão, após manifestação do ministro e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, sobre as eleições.

Aras frisou que o Ministério Público Eleitoral, ao lado da Justiça Eleitoral, vai acompanhar os atos e fatos no próximo fim de semana, com cerca de 4 mil promotores eleitorais, procuradores regionais eleitorais espalhados por todo o país. Também ressaltou que o procurador-geral Eleitoral e o vice-procurador-geral Eleitoral estarão presentes tanto na Procuradoria-Geral da República quanto no TSE, em Brasília para acompanhar todo o processo.

Aras ainda destacou que a atuação do órgão busca garantir a que a vontade popular seja manifestada “de forma livre e consciente, em um ambiente de paz e harmonia”. E completou afirmando que espera que o domingo seja mais um dia de paz, nessa grande festa cívica de todos os brasileiros”. O PGR recordou fala do ex-ministro do STF e do TSE Nelson Jobim para quem o voto votado deve ser o voto apurado.

O presidente do TSE também destacou o clima de paz esperado para a votação, reiterou a segurança e a confiabilidade das urnas e orientou os eleitores sobre algumas regras a serem observadas neste ano. Ele mencionou decisões do TSE no sentido de se proibir celulares na cabine de votação e o porte de armas nesses locais. Moraes pediu aos eleitores para que contribuam para que as eleições transcorram em clima de harmonia. As informações são do jornal O Globo e da PGR.

