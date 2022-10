Geral Reino Unido revela as novas moedas com a imagem do rei Charles III

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2022

As moedas com o rosto do rei Charles III vão começar a circular no Reino Unido antes do próximo Natal. (Foto: Reprodução/Twitter)

As moedas com o rosto do rei Charles III vão começar a circular no Reino Unido antes do próximo Natal, junto com as antigas, que mostram a rainha Elizabeth II.

A face do atual soberano está voltada para a esquerda nas moedas, direção oposta dos registros de sua mãe, seguindo uma tradição real que diz que a orientação muda com a sucessão dos monarcas.

A figura do rei, produzida pelo escultor Martin Jennings, aparecerá primeiro nas edições comemorativas de cinco libras e nas moedas de cinquenta centavos de libra. São essas efígies que começam a circular antes do Natal, disse a Casa da Moeda Real nesta sexta-feira.

Devido à longa duração das moedas, que circulam por vinte anos, em média, as 27 bilhões que já circulam com o rosto da rainha Elizabeth II não serão removidas do mercado a não ser que apresentem defeitos ou danos, segundo a CEO da Casa da Moeda Real. Portanto, elas continuam a circular por um bom tempo até que todas sejam substituídas pelas mais recentes, com o rosto de Charles.

A mudança não terá nenhum custo aos contribuintes, diz o órgão financeiro, porque moedas novas são produzidas regularmente para substituir as antigas que estão danificadas. Como o uso de dinheiro físico está diminuindo com o crescimento dos métodos de pagamento on-line, serão necessárias cada vez menos cédulas no futuro.

Ainda que estejam mudando, as notas do Reino Unido permanecem as mesmas por enquanto. O Banco da Inglaterra anunciou que vai continuar emitindo as notas que possuem a foto da rainha, seguindo as orientações da Casa Real para “minimizar o impacto ambiental e financeiro” de quaisquer alterações. As novas notas de Charles devem ser reveladas até o final do ano e devem entrar em circulação até 2024.

As moedas seguem séculos de tradição, com o monarca retratado agora virado para a esquerda – lado oposto ao que estava virado o antecessor, a rainha Elizabeth II.

Tal como os reis britânicos passados, e diferentemente da rainha, ele não é retratado usando coroa.

O rei Charles aprovou pessoalmente a efígie – e ficou satisfeito com a semelhança.

As moedas comemorativas serão vendidas para colecionadores pela The Royal Mint, a Casa da Moeda britânica, a partir do início da próxima semana.

Já a moeda de 50 pence (50 centavos de libra) estará disponível para uso geral bem antes do fim do ano, sendo distribuída de acordo com a demanda de bancos, sociedades de crédito imobiliário e postos de correio.

Elas vão circular em paralelo com as 27 bilhões de moedas do reinado da falecida rainha Elizabeth 2ª, que ainda serão aceitas no comércio.

Anne Jessopp, executiva-chefe da The Royal Mint, afirma que as moedas geralmente duram 20 anos, então as moedas da rainha Elizabeth e do rei Charles vão ficar em circulação juntas por muitos anos.

A partir do início do ano que vem, serão cunhadas moedas de 1 centavo a 2 libras, que os britânicos usam no dia a dia, com a mesma imagem do rei Charles 3º. Elas serão emitidas quando necessário para substituir moedas antigas danificadas e desgastadas — e para cobrir qualquer demanda extra.

“As pessoas não devem se preocupar se tiverem moedas com a rainha. Vamos manter essas moedas em circulação”, diz Jessopp. As informações são da agência de notícias Bloomberg e da BBC News.

