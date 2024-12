Porto Alegre Ministério Público realiza festa de Natal em Porto Alegre para crianças e adolescentes de projetos sociais

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2024

Evento no Estádio Beira-Rio tem presentes, lanches e atrações para a gurizada. (Foto: Arquivo/MPRS)

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) realiza em Porto Alegre, na tarde desta quarta-feira (11), a 10ª edição da “Festa de Natal dos Acolhidos”, voltada a crianças e adolescentes atendidos por instituições e projetos sociais. A ação é promovida em conjunto com o Sport Club Internacional, a empresa gestora do Estádio Beira-Rio – local do evento – e uma série de patrocinadores e parceiros públicos e privados.

Deflagrada em 2014, a iniciativa contempla com lanches, brincadeiras e apresentações culturais cerca de 1,2 mil menores de abrigos, casas-lares, famílias acolhedoras, Kinder Centro de Integração e projetos sociais do clube colorado. Também são entregues presentes arrecadados por meio da adoção de cartinhas com pedidos da gurizada.

A organização da festa é da promotora Cinara Vianna Dutra Braga, pela 11ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude do MPRS. Dentre as atrações estão a tradicional chegada do Papai Noel e show variados com Samba Tri, Valentina, Luiza Barbosa, Renan Kunha, Cristina Sorrentino, Jalhesa e MC da VR.

Apoiadores

– Associação do Ministério Público do Rio Grande do Sul.

– Associação dos Juízes Federais do Rio Grande do Sul.

– Associação dos Servidores do Ministério Público.

– Fundação Escola Superior do Ministério Público.

– Seccional gaúcha da Ordem dos Advogados do Brasil.

– Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.

– Serviço Social do Comércio.

– Grupo Zaffari.

– Estapar Estacionamentos.

– Goldbag Embalagens.

– Banco Sicredi.

– Corpo de Bombeiros.

– Hospital São Pietro.

– Instituto Unimed.

– Instituto Lins Ferrão.

– Instituto Edson Prates.

– Instituto Sou de Fazer.

– Instituto Victoria Nahon.

– Projeto Fome de Aprender.

– Clínica Winnicott.

– Colégio Farroupilha.

– Cassia Kroeff Arquitetura.

– Allgayer Engenharia.

– Guarida Imobiliária.

– Cachorro do Rosário.

– Neugebauer.

– Fruki Bebidas.

– Blend.

– High Jump.

– Imadin.

– Nort Eventos.

– Zona Franca.

– Pipoca Internacional.

– Seleção do Bem.

– Sucesu.

– Faceiras.

– Denise Weinreb.

– Big Festa.

– Engecar.

– Supermago.

(Marcello Campos)

