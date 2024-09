Economia Ministro da Fazenda diz que a queda do desemprego no Brasil aumenta o otimismo dos setores econômicos

31 de agosto de 2024

"Estou bastante satisfeito de ter chegado até aqui com os resultados que nós estamos colhendo", disse Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a queda da taxa de desemprego no Brasil favorece a elevação do otimismo dos setores econômicos.

“Estou bastante satisfeito de ter chegado até aqui com os resultados que nós estamos colhendo. É gostoso ver os dados de emprego, de inflação, aquele índice de desconforto, que é a soma da inflação com o desemprego. O fato de ser o mais baixo da série histórica deixa qualquer pessoa feliz”, disse o ministro na noite de sexta-feira (30), ao participar de um evento sobre investimentos em São Paulo.

“Eu estou muito feliz com os resultados e vejo isso expresso na maneira como as pessoas estão falando das perspectivas da economia brasileira. Eu penso que as pessoas estão ficando mais otimistas, os empresários anunciando investimentos em todas as reuniões das quais eu participo”, acrescentou.

A taxa de desemprego no País caiu para 6,8% no trimestre encerrado em julho, de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

Haddad também afirmou que os cortes de gastos em 2025 terão como foco o pente-fino na revisão de cadastros de benefícios. “Se a gente não corrigir essas pequenas falhas, que podem significar 10, 20 bilhões de reais, nós vamos começar a ter gargalo. Já estamos tendo gargalo na contratação de força de trabalho”, declarou.

A equipe econômica do governo anunciou o corte de cerca de R$ 26 bilhões de gastos no Orçamento de 2025. A principal medida está na melhoria da gestão e na redução de fraudes.

