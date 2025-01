Economia Ministro da Fazenda diz que os governadores de oposição deveriam agradecer ao presidente pela lei de negociação de dívidas

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Ministro comentou sobre os vetos de Lula ao texto aprovado no Congresso; afirma que a lei foi “além” do que foi pedido. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que os governadores beneficiados com a lei de renegociação de dívidas nem “sonhavam” com o texto que foi aprovado no Congresso. Afirmou que as críticas fazem parte da vida política, mas que, se fosse governador da oposição, ligaria para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para agradecer pelo ato “republicano”. Haddad foi questionado se os vetos poderiam tencionar a relação com o Estados.

O ministro declarou que todos os 5 governadores são de oposição “aberta” ao presidente Lula:

* Eduardo Leite (PSDB) – Rio Grande do Sul;

* Romeu Zema (Novo) – Minas Gerais;

* Ronaldo Caiado (União Brasil) – Goiás;

* Claudio Castro (PL) – Rio de Janeiro;

* Tarcísio Freitas (Republicanos) – São Paulo.

O ministro defendeu que o projeto aprovado no Congresso foi “além” do que foi pedido pelos governadores. “O projeto que foi aprovado no Congresso é muito além do que eles me pediram nas reuniões que fizeram comigo. Então, faz parte da vida política criticar, mas eles acho que nem sonhavam que fosse possível um ato do presidente da República tão republicano”, disse.

Haddad declarou que Lula deixou “de lado” as divergências e os comentários dos governadores. “Colocou o país em 1º lugar […] É preciso notar que o esforço do governo federal foi bem grande para corrigir os problemas e, se eu fosse um governador, mesmo da oposição, eu daria um telefonema agradecendo”, disse.

O ministro afirmou que a lei sancionada refaz o Pacto Federativo. “Tem uma série de coisas que eles vão poder fazer que hoje não podem. Se você pegar, Rio de Janeiro, Minas Gerais […], estão de mãos atadas. Não conseguem sobreviver. Então, evidentemente, a partir do momento que ganham capacidade operacional de melhorar infraestrutura, isso tudo vai se recombinando com outros fatores de maneira que os encargos administrativos sejam melhor distribuídos no tempo”.

Sanção

Lula sancionou, com vetos, o Propag (Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados), que trata da revisão dos termos das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União.

O programa visa a revisar os termos das dívidas dos Estados e do Distrito Federal com a União, firmadas no âmbito de diversas leis e medidas provisórias anteriores. Prevê a criação de um fundo de equalização federativa para compensar os estados em boa situação fiscal e descontos nos juros e parcelamento do saldo das dívidas em até 30 anos.

Segundo o governo, o objetivo do texto é promover a recuperação fiscal, aumento de produtividade, melhorias em infraestrutura, segurança pública e educação, com ênfase na formação profissional.

O texto abrange administrações públicas diretas e indiretas, excluindo estatais não dependentes. Estados interessados poderão aderir ao regime especial de revisão até 31 de dezembro de 2025, abrangendo dívidas firmadas em legislações anteriores. Os saldos devedores serão consolidados, incluindo acréscimos como juros, multas e encargos previstos na legislação vigente à época dos fatos geradores.

Os Estados que aderirem ao programa poderão quitar suas dívidas com a União utilizando diversas modalidades de pagamento até o prazo estipulado. Poderão ser realizadas transferências em moedas corrente, entrega de participações societárias em empresas estaduais, transferência de bens móveis ou imóveis, cessão de créditos líquidos e certos ao setor privado ou à União, e entrega de créditos inscritos na dívida ativa estadual, desde que confessados e recuperáveis, mediante autorização legal e aceite das partes envolvidas.

Os débitos restantes, após pagamentos realizados conforme previsto, serão refinanciados em até 360 parcelas mensais, com o primeiro vencimento no dia 15 do mês subsequente à assinatura do aditivo contratual. A redução do saldo será registrada na transferência de ativos, exceto em casos específicos, quando será considerada na assinatura do contrato. As parcelas seguirão o modelo de amortização da Tabela Price, garantindo o pagamento integral dentro do prazo estipulado.

Vetos

O presidente vetou trechos relacionados a medidas de impacto primário nas contas públicas, aquelas que afetam diretamente as despesas, o que foi antecipado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. “Isso vai ser vetado. Tudo que tem impacto primário vai ser vetado, porque era um acordo preliminar com o Congresso Nacional”, declarou a jornalistas na sede do ministério, em Brasília.

O impacto primário é uma das preocupações da equipe econômica do governo Lula, que planeja cumprir, em 2025, um déficit zero, ou seja, as despesas iguais às receitas.

Foram vetados também trechos que determinavam que Estados que optarem pelo uso gradual dos recursos descritos no artigo 4º da Lei Complementar nº 206/2024, após o período de postergação de pagamentos, ficariam dispensados de cumprir exigências adicionais. Não haveria obrigação da União de realizar aportes ao Fundo de Equalização Fiscal devido a essa medida.

