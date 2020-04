Em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro demitiu, nesta quinta-feira (16), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta.

“Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde. Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e de planejar o enfrentamento da pandemia do coronavírus, o grande desafio que o nosso sistema de saúde está por enfrentar”, escreveu Mandetta nas redes sociais ao comunicar a sua saída do cargo.

“Agradeço a toda a equipe que esteve comigo no Ministério da Saúde e desejo êxito ao meu sucessor no cargo de ministro da Saúde. Rogo a Deus e a Nossa Senhora Aparecida que abençoem muito o nosso País”, prosseguiu.

Ex-deputado federal, Mandetta estava à frente da pasta desde o início do governo, em janeiro de 2019, e ganhou maior visibilidade com a crise provocada pelo novo coronavírus.

Na tarde desta quinta, Mandetta foi chamado ao Planalto para a última reunião com Bolsonaro. Antes, o médico já havia declarado que seria demitido da pasta ainda nesta semana. Ele e o presidente têm discordâncias em relação ao isolamento social para combater a Covid-19.

Bolsonaro convidou o médico oncologista Nelson Teich para assumir o lugar de Mandetta.