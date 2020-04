Dicas de O Sul Projeto Criança Mais Feliz atende 17 mil crianças no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 16 de abril de 2020

As entregas das doações são realizadas diretamente para as famílias nas comunidades carentes Foto: Luis Ventura/Divulgação

Criado em 2015 pela produtora audiovisual Nara Sonallio, o projeto voluntário Criança Mais Feliz já atendeu mais de 17 mil crianças no Rio Grande do Sul. A iniciativa beneficia crianças em situação de vulnerabilidade social.

As entregas das doações são realizadas diretamente para as famílias nas comunidades carentes por meio de uma lista com os nomes da mães, nomes e idades de todos os filhos. Os dados são fornecidos por líderes comunitários ou moradores locais.

Além das grandes festas realizadas em datas comemorativas, como Páscoa, Dia das Crianças e Natal, são feitas anualmente campanhas de arrecadação de roupas, calçados e cobertores no inverno e kits de enxoval. Nos intervalos de cada campanha, as mães e crianças continuam sendo atendidas pelo projeto.

Até agora, já foram entregues mais de 80 mil doações de calçados, roupas, leite, eletrodomésticos, biscoitos, guloseimas, materiais escolares, livros, brinquedos e outros itens necessários. Tudo é arrecadado por meio das redes sociais do projeto, dos voluntários e de uma rede de doadores.

Agora, com a pandemia de coronavírus, o projeto lançou a campanha “Faça uma criança mais feliz doando alimentos e produtos de higiene”. Já foram arrecadadas duas toneladas de alimentos e 200 quilos de produtos de higiene. A campanha continua até o fim do mês e pretende atender pelo menos 200 famílias.

O projeto não tem sede própria e todas as doações estão armazenadas no Estúdio Poa, localizado na avenida Carlos Barbosa, 1.221, no bairro Medianeira, em Porto Alegre. O espaço foi cedido por um empresário.

