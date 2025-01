Bruno Laux Ministro Paulo Teixeira confirma lançamento do programa Desenrola Rural para janeiro

Por Bruno Laux | 10 de janeiro de 2025

(Foto: Jorge Etecheber/SESC-SP)

Desenrola rural

Durante passagem pelo RS nesta quinta-feira para o cumprimento de diferentes agendas, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, confirmou para este mês o anúncio do programa “Desenrola Rural” pelo governo federal. Idealizado pelo deputado estadual gaúcho Adão Pretto Filho (PT) e apresentado à pasta em 2023, o projeto visa oferecer condições facilitadas de acesso a financiamentos para pequenos agricultores, além de repactuar dívidas de trabalhadores da categoria e retirá-los do score negativo de modo a viabilizar a obtenção de crédito. Para Pretto, o anúncio do ministro representa uma grande conquista para as famílias camponesas do país. “Na maioria das vezes, esses agricultores e agricultoras têm dívidas pequenas, de até R$ 10 mil, mas que inviabilizam o acesso ao crédito”, pontua o deputado.

Universidades contra a fome

As universidades federais de Goiás (UFG), Santa Catarina (UFSC) e Rio Grande do Sul (UFRGS) aderiram à Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, lançada pelo governo brasileiro à frente da presidência do G20. Se somando à Universidade de Buenos Aires, da Argentina, as instituições de ensino terão suas ações focadas no pilar de conhecimento, que compõe um dos três eixos estruturantes da iniciativa, atuando na produção de estudos e indicadores para subsidiar o grupo. Tendo como meta principal erradicar a fome e a pobreza até 2030, a iniciativa brasileira, que já conta com a participação de inúmeros países, visa reduzir desigualdades e fomentar parcerias globais para o desenvolvimento sustentável, com foco em transições inclusivas e justas.

Governador interino

O presidente da Assembleia Legislativa gaúcha, Adolfo Brito (PP), ocupará o cargo de governador interino do RS nos próximos dias 14 e 15 de janeiro. O parlamentar assumirá o posto atualmente comandado pelo vice-governador Gabriel Souza e o devolverá na manhã do dia 16 ao governador Eduardo Leite, que retornará das férias. Durante o período à frente do Piratini, Brito pretende compartilhar com federações e cooperativas os resultados dos debates sobre Reservação de água, Irrigação e Piscicultura, temas eleitos como prioritários pelo parlamentar em sua gestão no Legislativo estadual.

Testagem para FOP

O governo federal publicou nesta quinta-feira a lei que obriga as redes pública e privada de saúde com cobertura do SUS a testar os bebês recém-nascidos para identificar se são portadores da fibrodisplasia ossificante progressiva (FOP). Originária de um projeto do ex-deputado federal Marcelo Aro (PP-MG), a medida visa garantir o diagnóstico precoce da condição, de modo a auxiliar na redução de seu impacto sobre a vida e o desenvolvimento da criança. De origem genética, a doença provoca a ossificação progressiva no corpo, atingindo partes como músculos, tendões e ligamentos.

Alckmin na Assembleia

O deputado Pepe Vargas (PT) convidou o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, para apresentar na Assembleia Legislativa gaúcha o atual estágio dos Programas Nova Indústria Brasil e Mobilidade Verde. As iniciativas são destinadas, respectivamente, à modernização da indústria nacional até 2033 e ao avanço de uma série de estratégias para tornar o transporte de pessoas e mercadorias mais sustentável. O número dois do Planalto deve tratar das iniciativas no Parlamento gaúcho com foco no que já está em curso no RS e nas possibilidades futuras para o desenvolvimento sustentável do Estado.

