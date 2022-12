Esporte Modric admite que Croácia da Copa de 2018 era melhor que a seleção atual

"A Seleção Brasileira tem jogadores fenomenais na defesa, meio-campo, ataque. É um time muito bom", afirmou o croata. Foto: Reprodução/Twitter Modric "A Seleção Brasileira tem jogadores fenomenais na defesa, meio-campo, ataque. É um time muito bom", afirmou o croata. (Foto: Reprodução/Twitter Modric) Foto: Reprodução/Twitter Modric

Na véspera de enfrentar o Brasil na Copa do Mundo do Catar, o volante Luka Modric admitiu nesta quinta-feira, 8, que a atual seleção da Croácia não é tão boa quanto a equipe que foi vice-campeã mundial no Mundial de 2018. Na Rússia, os croatas registraram a melhor campanha da história em Copas.

“Podemos não ter uma seleção tão boa como tínhamos na Rússia, mas podemos fazer uma boa partida e obtermos um bom resultado. A Croácia é um país com muito talento, que trabalha muito bem a base, por isso conseguimos fazer times fortes”, comentou o meio-campista, uma das referências do Real Madrid.

Modric já enfrentou o Brasil antes, no jogo de abertura da Copa de 2014, na Neo Química Arena, em São Paulo. Mas ainda não venceu. “A Seleção Brasileira tem jogadores fenomenais na defesa, meio-campo, ataque. É um time muito bom. Teremos de jogar e acelerar, com força e agressividade. Não podemos dar liberdades aos brasileiros.”

O volante garantiu que a equipe não poupou esforço para chegar em alto nível neste duelo das quartas de final da Copa. “Cada partida é única. Já pudemos demonstrar que somos fortes física e mentalmente e estaremos preparados para irmos até os pênaltis, se for necessário”, declarou Modric. “O Brasil é o favorito, mas isso são estatísticas. Estamos confiantes de que somos capazes de vencer.”

O Brasil nunca perdeu um jogo para a seleção da Croácia, adversária desta sexta-feira, às 12h (horário de Brasília). O histórico de partida entre as equipes têm um empate e três vitórias para o time brasileiro.

Dança

Falando à imprensa nesta quinta-feira (8), Zlatko Dalić afirmou que os jogadores do Brasil seguem a tradição do país quando celebram no Mundial. Questionado sobre um possível incômodo sobre as coreografias, o treinador croata foi direto.

“Eles têm a sua forma [de comemorar]. Comemoram como sabem, como estão acostumados. Estão fazendo as coisas com muita unidade, sempre juntos. Estão demostrando sua tradição e característica. Estão certos. Agora, se isso é respeitoso ou desrespeitoso com o adversário? Não posso dizer. Eu não gostaria de ver os meus jogadores comemorando dessa forma, mas é uma cultura diferente. É legal de ver.”

Esperando uma formação semelhante à montada por Tite para a estreia do Brasil no Mundial, o treinador croata apontou o erro da Sérvia que não pode ser cometido por sua equipe.

“O Brasil deve usar uma escalação semelhante à do jogo contra a Sérvia. A Sérvia foi bem, mas caiu numa armadilha. Ficaram nervosos. Foi de fato um jogo único. Após o gol, a Sérvia não conseguiu manter o ritmo. É algo que não podemos nos permitir, cometer esse erro. Não podemos ficar em pânico ou nervosos. Não podemos entrar em conflito. Precisamos aproveitar as melhores oportunidades para entrarmos bem em campo”, afirmou Dalić.

