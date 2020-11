Mundo Montevidéu, no Uruguai, suspende desfiles de carnaval de 2021 por causa da pandemia

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2020

A decisão foi tomada após consulta às autoridades de saúde pública e levando em consideração documentos da OMS Foto: Divulgação

O governo de Montevidéu anunciou nesta sexta-feira (27) a suspensão de seus tradicionais desfiles de carnaval e das “Llamadas” de 2021 “devido aos riscos à saúde” que a pandemia de Covid-19 representa.

“Considerando que a organização dos desfiles implica alto risco de contágio” pelo novo coronavírus, foi decidida “a suspensão dos dois eventos”, afirmou a prefeitura da capital em nota.

A decisão foi tomada após consulta às autoridades de saúde pública e levando em consideração documentos da OMS (Organização Mundial da Saúde), acrescentou o texto.

Porém, a prefeita de Montevidéu, Carolina Cosse, esclareceu que por enquanto o concurso oficial dos grupos carnavalescos não está suspenso. O carnaval da capital uruguaia começa todo ano no final de janeiro com o desfile de grupos, que depois, ao longo de fevereiro, concorrem com apresentações no palco do Teatro de Verão.

Também em fevereiro, geralmente uma semana após o desfile do carnaval, acontece o “Desfile de Llamadas” nos bairros Sur e Palermo, em que dezenas de grupos conhecidos como “comparsas” tocam candombe, ritmo de origem africana, com seus tambores.

Ambos os desfiles atraem milhares de foliões que saem às ruas até a madrugada. O ministro da Saúde Pública, Daniel Salinas, saudou a suspensão em sua conta no Twitter. “Ação pertinente do IMM no atual contexto pandêmico”, escreveu ele.

O Uruguai, tido como referência no combate à pandemia, tinha a Covid-19 sob controle, mas nas últimas semanas o número de infecções vem crescendo. Até quinta-feira (26), 5.117 casos e 74 mortes foram contabilizados em um país de 3,4 milhões de habitantes.

