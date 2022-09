Porto Alegre Morre aos 56 anos o cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 8 de setembro de 2022

Luiz Zaballa Gómez sofreu infarto fulminante durante férias em Madrid. (Foto: Reprodução)

Autoridades da Espanha informaram nesta quinta-feira (8) a morte o cônsul-geral do país europeu em Porto Alegre desde agosto 2020, Luis Zaballa Gómez. Ele tinha 56 anos e passava férias em seu país de origem quando sofreu um infarto fulminante.

Natural da cidade de Bilbao, ele era bacharel em Direito pela Universidade Autônoma de Madrid e ingressou na carreira diplomática em 1994, no Ministério de Assuntos Externos da Espanha. Chefiou a Embaixada ibérica em Angola (1995-1997) e também atuou na Ucrânia (2003-2006), Venezuela (2007-2009) e Noruega (2010-2012).

Em sua trajetória diplomática constam, ainda, experiências na América do Norte, nas Organização das Nações Unidas (ONU), até ser designado para a capital gaúcha.

Manifestações

Por meio de nota, autoridades e entidades ligadas à Espanha se manifestaram sobre o falecimento de Luiz Zaballa Gomes.

O prefeito Sebastião Melo escreveu nas redes sociais: “Recebi há pouco a notícia do falecimento do cônsul-geral da Espanha em Porto Alegre, Luis Zaballa Gómez. Lamento muito a precoce partida. Minha solidariedade aos familiares, colegas e amigos.”

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul registrou: “Em nome de todos os parlamentares, estendemos nossas condolências aos familiares e amigos. A sociedade gaúcha e a comunidade espanhola residente no Estado perdem um importante interlocutor dos interesses rio-grandenses junto ao país europeu”.

Já a Associação dos Amigos do Caminho de Santiago de Compostela no Rio Grande do Sul, descreveu Gómez como “um firme colaborador de tudo o que tinha a ver com sua pátria”. O Centro Espanhol de Porto Alegre, por sua vez, manifestou “sentidas condolências à sua família e à comunidade do país nesta cidade”.

(Marcello Campos)

