Por Redação O Sul | 2 de novembro de 2023

Fundador da empresa pioneira em exportação de calçados, Strassburger morreu aos 95 anos Foto: Reprodução/Redes sociais Foto: Reprodução/Redes sociais

O empresário e ex-vice-governador do Rio Grande do Sul Cláudio Enio Strassburger morreu aos 95 anos, nesta quarta-feira (1º), em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.

A causa da morte não foi informada. Strassburger fundou a Strassrburger S/A Indústria e Comércio, empresa pioneira na exportação de calçados do Brasil, em 1968, de Campo Bom para a Inglaterra.

“A empresa foi, certamente, uma das maiores da história do Vale do Sinos, importantíssima para o desenvolvimento econômico da região”, diz a prefeitura, em nota. Strassburger deixa quatro filhos – Carlos, Oscar, Vitória e Carmen -, além de netos e bisnetos.

Nota da prefeitura de Campo Bom

“A Prefeitura Municipal de Campo Bom, com profundo pesar, informa o falecimento do Dr. Cláudio Enio Strassburger, nesta quarta-feira (1º), aos 95 anos. Empresário, Cláudio fundou a Strassburger S/A Indústria e Comércio, pioneira na exportação de calçados do Brasil, em 1968, de Campo Bom para a Inglaterra. A empresa foi, certamente, uma das maiores da história do Vale do Sinos, importantíssima para o desenvolvimento econômico da região. Ele foi secretário estadual da Indústria e Comércio, de 1975 a 1978, deputado federal, eleito em 1978, e vice-governador do Estado do Rio Grande do Sul, eleito em 1982, grande representação política do Sinos”.

O município de Campo Bom decretará luto oficial de três dias.

Nota do partido Progressistas

“O Progressistas gaúcho está em luto

Com profunda tristeza lamentamos o falecimento do amigo e ex-presidente do PDS-RS Cláudio Ênio Strassburger.

O Progressistas-RS apresenta sentidas condolências à família e amigos. Strassburger foi vice-governador do Rio Grande do Sul, vereador, secretário estadual da Indústria e Comércio, deputado federal, vice-presidente da Fiergs, considerado um dos pioneiros das exportações de calçados.

Homem público honrado, grande ser humano, democrata e defensor do diálogo deixará um legado irretocável na política gaúcha e no empreendedorismo nacional e internacional.

Presidente PP – RS

Deputado Federal, Covatti Filho”.

