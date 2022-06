Rio Grande do Sul Morre em São Paulo o político gaúcho Nelson Proença

18 de junho de 2022

Proença era casado e deixa três filhos.

O ex-deputado federal e ex-secretário estadual Nelson Proença morreu na manhã deste sábado (18), aos 71 anos, após uma internação de aproximadamente três meses no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Proença era casado e deixa três filhos.

O gaúcho de Porto Alegre era formado em administração de empresas pela PUCRS, com especialização em condução e gerência de problemas públicos no International Institute for Public Affairs, de Washington (EUA).

Vida política

Proença foi subsecretário de Assuntos Comunitários da Presidência da República no governo de José Sarney entre 1986 a 1990. Em 1988, filiou-se ao PMDB e em outubro de 1990 se elegeu deputado federal. Em setembro de 1992 votou a favor do impeachment do presidente Fernando Collor de Melo. Entre 1995 a 1999 assumiu três secretarias do governador Antônio Brito (PMDB).

Em setembro de 2001, fez parte de um setor do PMDB gaúcho que rompeu com o partido devido a disputas internas e por ser favorável a segunda candidatura presidencial. O grupo deixou o PMDB e migrou para o PPS (atual Cidadania).

Em agosto de 2003 votou a favor da Reforma da previdência do Governo Lula (PT). O político também foi secretário de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais no início da gestão do governo Yeda Crusius (2007-2010).

