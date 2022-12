Porto Alegre Morre jornalista gaúcho Voltaire Porto

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2022

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do jornalista. Foto: Divulgação A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte do jornalista. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O jornalista gaúcho Voltaire Porto, 47 anos, foi encontrado morto em sua casa no bairro Jardim Itu, na Zona Norte de Porto Alegre, nesta terça-feira (13). A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte.

Em nota, a Rádio Guaíba, onde Porto apresentava o programa “Bom Dia”, lamentou a morte do jornalista, definido como “profissional versátil, dono de uma espontaneidade ímpar e detentor do dom da comunicação”, e prestou solidariedade à família.

Ele ficou conhecido como apresentador do “Cidade Alerta” (Record) no Rio Grande do Sul de 2016 até março deste ano.

Trajetória

Voltaire Porto se formou em Jornalismo pela Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), em 2003. Porém, ele, que tinha no currículo mais de duas décadas de carreira, começou na televisão anos antes, ao apresentar o programa “Radar” da TVE em 1998, onde ficou até 2000. No mesmo ano, migrou para a Rede Pampa, onde atuou como âncora por mais de sete anos, sendo que, entre 2005 e 2007, também esteve na Ulbra TV.

Após, em 2007, começou a trajetória no Grupo Record RS, primeiramente na rádio Guaíba. Na TV, comandou a versão estadual do “Cidade Alerta” por seis anos, além de ter estado à frente do “Balanço Geral” especial de sábado durante uma década. Ele ainda foi âncora do “Rio Grande no Ar”. Na rádio, passou por programas como “Esfera Pública” e, por fim, apresentava o “Bom Dia”, atração semanal que abre a programação da emissora.

