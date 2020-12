Economia Morre o banqueiro Joseph Safra, um dos homens mais ricos do Brasil

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2020

O banqueiro Joseph Safra morreu, aos 82 anos, de causas naturais Foto: Reprodução O banqueiro Joseph Safra morreu, aos 82 anos, de causas naturais. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O banqueiro Joseph Safra morreu, aos 82 anos, de causas naturais na manhã desta quinta-feira (10).

Seu José, como era chamado pelos mais próximos, nasceu em 1938 no Líbano e imigrou para o Brasil na década de 1960, para dar continuidade aos negócios de seu pai, construindo os sólidos alicerces do Grupo Safra, mais conhecido no Brasil como Banco Safra.

Torcedor do Corinthians, casou-se com Vicky Sarfaty, com quem teve 4 filhos e 14 netos. Em nota, o banco diz que foi um “foi um grande banqueiro, um verdadeiro empreendedor que construiu o Grupo Safra no mundo, obtendo sucesso por sua seriedade e visão de negócios. Foi um grande líder e muito respeitado dentro e fora da organização”. Reservado, sempre foi entusiasta das artes e um grande filantropo.

