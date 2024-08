Grêmio Morre Sérgio Lopes, pentacampeão gaúcho pelo Grêmio na década de 1960

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

Ex-jogador e treinador estava internado em um hospital de Florianópolis; Lopes defendeu o Grêmio de 1964 a 1970

Morreu na noite desta segunda-feira (05) o ex-jogador do Grêmio Sérgio Lopes. Aos 83 anos, “Fita Métrica”, como era conhecido, estava internado em um hospital de Florianópolis, em Santa Catarina, e foi vítima de complicações causadas pelo Alzheimer e por um câncer.

Natural de Osasco, em São Paulo, Lopes chegou ao Grêmio em 1964 e ficou no clube até 1970. O antigo “Fita Métrica” participou da conquista de cinco títulos gaúchos em sequência, de 1964 a 1968 — taças que fizeram parte do heptacampeonato iniciado em 1962. Antes, em 1961, teve uma breve passagem pelo Internacional, onde oscilou entre a reserva e a titularidade.

Depois de encerrar a carreira como jogador, foi treinador até 2003. No Figueirense, em 1991, chegou a comandar o goleiro Mazzaropi, outro ídolo do Grêmio. Viúvo há pouco mais de dois meses, o ex-jogador deixa dois filhos, Rodheber e Jefferson Gonçalves Lopes, e dois netos.

O Grêmio divulgou uma nota de pesar lamentando a morte do ex-jogador. Confira:

“É com pesar que o Grêmio Foot-Ball Porto-Alegrense se solidariza pelo falecimento de seu ex-jogador Sérgio Lopes, ocorrida na noite desta segunda-feira, 5, em Florianópolis, Santa Catarina.

Um dos principais jogadores da história do Grêmio, o meia conquistou a alcunha “Fita Métrica” em reconhecimento a precisão de seus passes. Com a camisa Tricolor conquistou diversos títulos, entre eles, cinco títulos consecutivos do Gauchão, entre 1964 e 1968, conquistas que fizeram parte do primeiro heptacampeonato iniciado dois anos antes. O meia atuou pelo clube por seis temporadas, entre 1964 e 1970.

O velório é aberto ao público, das 10h desta terça-feira, 6, até às 14h, na Capela G do Cemitério do Itacorubi em Florianópolis.”

