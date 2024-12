Mundo Morte de executivo: o que já se sabe sobre o crime cometido na frente de hotel em Nova York

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2024

Brian Thompson tinha 50 anos. Desde 2021, ele dirigia a divisão de seguros do UnitedHealth Group. (Foto: Reprodução)

O CEO da United Healthcare, uma das maiores seguradoras de saúde dos Estados Unidos, foi assassinado a tiros na frente de um grande hotel de Nova York (EUA), na última quarta-feira (4). O atirador conseguiu fugir, e a polícia está oferecendo uma recompensa em troca de informações.

Brian Thompson tinha 50 anos. Desde 2021, ele dirigia a divisão de seguros do UnitedHealth Group, liderando um negócio que oferece cobertura de saúde para mais de 49 milhões de norte-americanos.

O grupo como um todo é um dos maiores do mundo em receita e tem negócios em vários países. No Brasil, a UnitedHealth foi dona da operadora de planos de saúde Amil até 2023.

O assassinato do CEO ganhou repercussão no mundo inteiro, principalmente pelo local do ataque, que fica perto de vários pontos turísticos de Nova York.

Veja o que já se sabe sobre o caso:

1) Como o crime aconteceu?

Thompson foi morto enquanto estava em frente ao hotel Hilton Midtown, por volta das 6h45 do horário local. O prédio fica na ilha de Manhattan e próximo de vários pontos turísticos da cidade, como o Central Park.

O criminoso que matou o CEO estava usando uma máscara facial. Testemunhas disseram que viram um homem atirando contra o executivo várias vezes, a poucos metros de distância.

Segundo a polícia, o homem atirou pelas costas da vítima. Depois, fugiu a pé até montar em uma bicicleta elétrica.

“Parece que o suspeito estava à espreita por vários minutos”, disse a comissária Jessica Tisch, da Polícia de Nova York. “Isso não parece ser um ato de violência aleatório.”

O CEO chegou a ser encaminhado para o hospital, mas não resistiu.

2) Quem era Brian Thompson?

Thompson morava em Minnesota e estava em Nova York para a conferência anual de investidores da empresa. Após a notícia do assassinato, a UnitedHealth cancelou o evento.

O executivo se formou em Administração de Negócios pela Universidade de Iowa, em 1997. Após isso, começou a carreira atuando em cargos de gerência da multinacional PwC. Em 2004, foi contratado pela UnitedHealth como diretor de Desenvolvimento Corporativo.

Ao longo dos anos, Thompson foi ganhando espaço dentro da UnitedHealth, até ser promovido a CEO da United Healthcare, que é a divisão de seguros da empresa.

O portfólio gerenciado por Thompson gerou US$ 74 bilhões (R$ 446 bilhões) em receita no último trimestre, tornando-se um dos principais faturamentos do grupo.

O salário anual do executivo girava em torno de US$ 10 milhões (R$ 60 milhões), o que fazia dele um dos mais bem pagos da empresa.

3) Qual o motivo do crime?

O Departamento de Polícia de Nova York informou que está investigando a motivação do crime. Os agentes consideram o assassinato uma ação planejada.

Até a publicação desta reportagem a polícia havia informado poucos detalhes sobre a investigação. As forças de segurança, inclusive, estão oferecendo uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 60 mil) para qualquer pessoa que forneça informações que levem ao atirador.

Em entrevista à NBC News, a esposa do CEO assassinado afirmou que ele já tinha recebido algumas ameaças, mas não soube dizer detalhes.

“Basicamente, não sei, falta de cobertura?” disse, fazendo uma referência a um possível motivo relacionado aos seguros de saúde. “Só sei que ele disse que havia algumas pessoas que o estavam ameaçando.”

