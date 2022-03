O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, afirmou nesta quarta-feira (23) que o ministro da Educação, Milton Ribeiro, precisa esclarecer o áudio em que aponta suposto favorecimento a pastores com verbas da pasta. O general gaúcho disse que Ribeiro é uma pessoa honesta.

“O que eu, minha visão que eu tenho a respeito do trabalho do ministro Milton, é que ele é uma pessoa que é honesta, ele tem honestidade de propósito, ele é uma pessoa extremamente educada, cautelosa nas coisas. Então, eu acho que tem que esclarecer essa situação aí para se chegar a uma conclusão do que realmente ocorreu e se realmente houve algo que não seja realizado dentro dos princípios da administração pública”, afirmou Mourão. O general foi questionado sobre o tema por jornalistas ao chegar no Palácio do Planalto.

Em nota divulgada na terça-feira (22), o ministro da Educação negou que o presidente Jair Bolsonaro tenha pedido atendimento preferencial a prefeituras apadrinhadas por pastores. Ribeiro afirmou que todas as solicitações feitas à pasta são encaminhadas para avaliação da área técnica.

O jornal Folha de S.Paulo divulgou um áudio de uma reunião na qual Ribeiro afirma que houve um “pedido especial” de Bolsonaro para atender aos pleitos de pastores.