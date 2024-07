Brasil Mulher descobre pano deixado na barriga dois anos após cirurgia no intestino

Por Redação O Sul | 27 de julho de 2024

O objeto saiu pela abertura da barriga onde fica a bolsa de colostomia. (Foto: Pixabay)

Dois anos após passar por uma cirurgia para retirar um tumor no intestino, uma moradora de Cubatão (SP) descobriu que um pano havia sido esquecido na região da barriga dela durante a operação. O objeto saiu pela abertura da barriga da mulher onde fica a bolsa de colostomia, que foi colocada em 2022

Maria Luciene Vidal, de 58 anos, está internada no Hospital Beneficência Portuguesa de Santos para os cuidados necessários após a descoberta. De acordo com a filha dela, Stefany Vidal, de 24 anos, a equipe médica avalia se a mulher precisará passar por uma nova cirurgia, já que o pano de 20 centímetros foi retirado do organismo dela nessa semana.

Em 2023, Maria começou a apresentar perda de peso e dores abdominais, ou seja, os mesmos sintomas de quando descobriu o câncer de intestino em 2022. Stefany contou que a desconfiança era de que a doença tinha voltado. Porém, os exames não constataram nada durante meses.

No sábado (20), um material começou a sair pela bolsa de colostomia e a família procurou ajuda médica novamente. De acordo com a filha, os médicos pensaram que eram fezes ressecadas, mas a mulher foi internada no dia seguinte para avaliação de um cirurgião.

Uma médica que estava fazendo residência no hospital que começou a desconfiar do material na bolsa de colostomia. “Ela viu, achou estranho e começou a puxar, daí viu que era um pano. Então, ela chamou o supervisor dela, o cirurgião. Ele avaliou e colocou a mão, daí começou a puxar e era um pano bem grande, por sinal”, disse a Stefany.

A filha contou que os médicos tiraram aproximadamente 10 centímetros do material de dentro do corpo de Maria na primeira vez que puxaram e mais 10 na segunda.

“O primeiro sentimento foi raiva, porque só quem já teve um parente com câncer sabe como é difícil. A gente achou que o câncer estava voltando. A cabeça já não estava boa, mas descobrir que era um pano dentro dela dá raiva, porque era para ela ter seguido bem”, afirmou Stefany.

Ação judicial

A família pretende acionar uma advogada para tomar as providências legais sobre o caso na Justiça, mas antes priorizará a saúde de Maria, que segue internada.

“A gente quer pegar o prontuário de quando ela foi internada há dois anos porque vai ter tudo e esse vai ser o nosso embate. Mas, por enquanto, eu quero mesmo que ela saía do hospital e fique bem”, disse a filha.

Hospital

Em nota, o Hospital Municipal de Cubatão lamentou o caso e se colocou à disposição para prestar a assistência necessária e acolher a paciente e os familiares dela.

A instituição informou que o procedimento ocorreu em 29 de julho de 2022, mas o hospital só teve conhecimento sobre o caso nesta semana. “À época, a administração do HMC não era de responsabilidade da atual gestora”.

“O cirurgião médico responsável pelo procedimento também não faz mais parte do corpo clínico que atua no hospital, desde que a Sociedade Brasileira Caminho de Damasco (SBCD) assumiu a gestão. Vale ressaltar, ainda, que desde março de 2023, quando passou a operacionalizar o HMC, a SBCD implementou uma série de protocolos de segurança e promoveu ações de capacitação profissional para toda a equipe assistencial”.

