Polícia Mulher é presa fazendo transporte por aplicativo com carro roubado na BR-116, em Camaquã

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

A motorista, 26 anos, de Pelotas, sem antecedentes, viajava com o marido e uma passageira que fazia uma corrida contratada Foto: PRF/Divulgação A motorista, 26 anos, de Pelotas, sem antecedentes, viajava com o marido e uma passageira que fazia uma corrida contratada. (Foto: PRF/Divulgação) Foto: PRF/Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Na manhã deste domingo (03), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu uma mulher dirigindo um carro roubado. O veículo rodava com placas e documentos falsos. A prisão ocorreu na BR-116, em Camaquã.

Durante um ação de combate ao crime, os policiais abordaram um Polo que transitava na rodovia em direção a Porto Alegre. A motorista, de 26 anos, de Pelotas, sem antecedentes, viajava com o marido e uma passageira que fazia uma corrida contratada através de um aplicativo de transporte.

A condutora disse ter comprado o veículo há alguns meses e apresentou a documentação dele. Após uma análise minuciosa, os policiais descobriram que a documentação, as placas, a numeração do chassi e outros elementos identificadores do carro eram falsos.

O veículo havia sido roubado por um assaltante armado em fevereiro do ano passado, no Bairro Passo d’Areia, em Porto Alegre, e estava rodando com placas clonadas de outro com as mesmas características. A mulher foi presa e conduzida para a delegacia. O carro foi recolhido e será devolvido à dona.

https://www.osul.com.br/mulher-e-presa-fazendo-transporte-por-aplicativo-com-carro-roubado-na-br-116-em-camaqua/

2023-09-03