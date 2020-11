A diabetes fez com que ela desenvolvesse retinopatia diabética proliferativa nos dois olhos, perdendo toda a visão do lado esquerdo e ficando apenas com 8% da visão no lado direito. Além disso, como consequências do tempo que deixou o tratamento de lado, atualmente só tem 35% da capacidade renal e 60% da função pulmonar.

De acordo com ela, o médico perito queria aposentá-la por invalidez, mas ela não quis, porque queria trabalhar, já que tinha acabado de ser formar na universidade. Foi quando prestou concurso público, passou, e ingressou na prefeitura em 2008, passando a atuar na Secretaria de Esportes.

“Eu ainda tinha dificuldade de me aceitar como uma pessoa deficiente, mas comecei a praticar esportes que possuem adaptação para serem praticados por pessoas com deficiência (PCD). Foi uma forma de assumir quem eu realmente era”, relata. Mas devido a algumas complicações por conta da diabetes, ela teve que parar depois de alguns anos.

Atualmente, ela trabalha na Escola Radical de Surfe Adaptado de Santos, coordenada pelo surfista Cisco Araña e escreveu uma autobiografia chamada “Vida que Segue”, com o objetivo de incentivar outras pessoas que também tem diabetes a superarem os desafios. “Quero que elas vejam que é possível seguir em frente”, afirma.

Ela chegou a lançar uma campanha de arrecadação virtual para conseguir R$ 25 mil e publicar a obra. “É muito difícil perder a visão, sempre desenhei bem, sou detalhista nas coisas. Eu fiquei muito mal por um tempo. Para caminhar na rua é bem difícil. Tenho sensibilidade à claridade. Então uma coisa que eu fazia em 10 minutos, hoje eu demoro 4 horas. Mas eu faço. Porque é uma grande vitória eu me superar a cada dia”, diz.

Jenifer ainda relata que começou a escrever para colocar para fora tudo que sentia e depois percebeu que sua história pode motivar muitas outras pessoas. “Hoje eu escrevo porque não quero que as pessoas cheguem ao nível do que eu cheguei, se descuidem. Compartilhar a minha história não significa que estou superando só minhas dificuldades, mas também motivando outras pessoas a se superarem. Porque apenas nós mesmos somos capazes de nos limitar”, finaliza.