Notas Brasil Mulheres do MST ocupam ministério em ato contra agrotóxicos

Por Redação O Sul | 9 de março de 2020

Mulheres do Movimento Sem Terra (MST) ocuparam a sede do Ministério da Agricultura, em Brasília, na manhã desta segunda-feira (9), em um protesto contra a liberação de novos registros de agrotóxicos. Usando bonés e com os rostos cobertos, as manifestantes bloquearam a entrada do prédio, por volta das 8h30, e jogaram tinta vermelha no chão.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notas Brasil

Deixe seu comentário