Geral Município de Xangri-lá recebe Solução Móvel do Banco24Horas

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2025

Com a unidade itinerante, população e visitantes ganham mais alternativas para utilizar os mais de 90 serviços disponíveis nos caixas eletrônicos. Foto: Divulgação Com a unidade itinerante, população e visitantes ganham mais alternativas para utilizar os mais de 90 serviços disponíveis nos caixas eletrônicos. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A Solução Móvel do Banco24Horas chega ao município de Xangri-lá, no litoral gaúcho. A unidade, com dois caixas eletrônicos, está instalada no estacionamento do Supermercado Asun, localizado na rua Pedro Higino da Silveira, N°1041 – Centro, e ficará no local até fevereiro de 2025 para que moradores e visitantes tenham acesso a mais de 90 serviços financeiros.

O Banco24Horas está presente no dia a dia de 155 milhões de brasileiros e possui produtos que promovem inclusão financeira. Os caixas eletrônicos multibanco que integram a Solução Móvel funcionam em caminhões identificados com a marca do Banco24Horas, cuja infraestrutura conta com gerador de energia e dispositivos que garantem a segurança dos equipamentos.

Lançada em meados de 2019, a unidade móvel do Banco24Horas percorreu mais de 49 municípios, localizados nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Bahia, Pará e Piauí.

Desde maio do ano passado, a empresa deslocou suas unidades móveis para o Rio Grande do Sul para que a população voltasse a ter acesso aos serviços financeiros após os severos alagamentos que atingiram o Estado. Para garantir a conexão contínua dos equipamentos, a empresa utiliza uma de suas soluções de telecomunicação (LinkBooster), que seleciona os dois melhores sinais da região proporcionando alta disponibilidade.

“Com a Solução Móvel, além da presença nos estabelecimentos comerciais, a população conta com o caminhão e containers, que dão a mobilidade necessária para promover inclusão nos locais mais remotos, com necessidades sazonais ou mesmo em emergências”, conclui Rodrigo Maranini, gerente de produto e distribuição da TecBan.

Mais de 23 mil dispositivos do Banco24Horas podem ser encontrados em locais como supermercados, padarias, shoppings e postos de gasolina, em todo o Brasil. Por meio de suas soluções financeiras, os equipamentos proporcionam autonomia às pessoas, permitindo o acesso a mais de 150 instituições, movimentando a economia local e nacional. Os caixas eletrônicos ficam disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana (conforme o horário de funcionamento dos estabelecimentos onde estão instalados).

2025-01-28