Rio Grande do Sul Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul inaugura exposição de fotos e objetos

Por Redação O Sul | 28 de setembro de 2023

Mostra destaca a história da geração, transmissão e distribuição de energia no Estado. (Foto: Divulgação/Mergs)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Localizado na Rua da Praia nº 1.223, Centro Histórico de Porto Alegre, o Espaço Força e Luz (antigo Centro Cultural Erico Verissimo) inaugurou nesta semana a exposição “Fio Condutor: Retratos da Energia”. A mostra destaca fotografias e objetos do Museu da Eletricidade do Rio Grande do Sul (Mergs), sediado na instituição. A visitação é de segunda a sexta-feira (10h-19h) e aos sábados (11h às 18h).

A mostra contextualiza cenários e etapas do Estado na produção de energia, incluindo processos de geração, transmissão e distribuição. Resultado de um processo de difusão do patrimônio do Mergs, o evento propõe novas maneiras de se pensar o acervo em diálogo com a contemporaneidade, investigando aspectos como luz, sombra, sensorialidade como elementos da experiência vivenciada pelo público.

Pioneirismo

Criado pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) em 1977, o Mergs é pioneiro dentre os museus brasileiros que se dedicam à história do assunto. São mais de 2 mil itens tombados e preservados no segundo andar do edifício construído há quase 100 anos para abrigar um cassino mas que acabou destinado a outras finalidades ao longo das décadas.

O mesmo endereço promove e hospeda outras atividades. É também a sede de um memorial dedicado ao escritor gaúcho Erico Verissimo (1905-1975), espaço criado há 20 anos e composto por livros, filmes, manuscritos originais, objetos pessoais e outros itens.

(Marcello Campos)

