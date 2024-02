Rio Grande do Sul Museu Julio de Castilhos inicia trabalho de recuperação de parte do acervo do Museu de Muçum

Por Redação O Sul | 22 de fevereiro de 2024

Local ficou submerso durante enchentes no Vale do Taquari. (Foto: Jean Dettenborn/Ascom Sedac)

Parte do acervo do Museu de Muçum chegou a Porto Alegre nesta quinta-feira (22), por meio de uma parceria técnica estabelecida entre a Secretaria da Cultura (Sedac) e a prefeitura de Muçum, com o apoio técnico-museológico do Museu Julio de Castilhos (MJC) e da Fundação Scheffel. Como o acervo ficou submerso durante as enchentes no Vale do Taquari, será necessário um plano de ação cuidadoso para sua recuperação.

O trabalho principal será realizado no Museu Julio de Castilhos, instituição da Sedac, com a colaboração de voluntários credenciados, incluindo estudantes e profissionais das áreas de museologia, conservação e restauro. O transporte das peças foi feito nesta quinta-feira em um caminhão baú, com o acervo devidamente acondicionado em caixas específicas e separado por tipos de materiais. No total, cerca de 100 peças serão tratadas.

A ação contará com apoio da disciplina de Conservação do curso de Museologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e da professora Virgínia Costa, reconhecida internacionalmente por seu trabalho em tratamento de acervos em metal. Ela estará no Brasil em março para auxiliar no tratamento adequado das peças.

O Museu de Muçum teve seu telhado substituído pela prefeitura e receberá um novo projeto expográfico, que está sendo elaborado por técnicos da Sedac e conta com painéis doados pelo Palácio Piratini. Além disso, a documentação das peças também será refeita, incluindo o livro tombo. No entanto, muitas informações foram perdidas, como dados do doador, datas de doação e usuários dos objetos.

Após a recuperação, uma exposição será realizada em comemoração ao aniversário da cidade, incluindo a exibição das peças já conservadas e restauradas na reabertura da instituição.

