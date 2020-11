Como ocorrem ao acaso, as mutações não necessariamente trabalham “a favor” do vírus. (Foto: Virtual Science)

A Dinamarca anunciou que a mutação no novo coronavírus achada em visons no país foi “possivelmente erradicada”. No início do mês, o país havia comunicado que a variante do vírus encontrada nos animais tinha infectado seres humanos.

Mas o que isso significa? As mutações tornam o vírus mais perigoso ou mais resistente às vacinas que estão sendo desenvolvidas contra ele?

Abaixo, tire dúvidas sobre essas e outras perguntas sobre mutações:

1) O que é uma mutação? Como ela ocorre? Por quê?

Uma mutação é uma mudança que pode ocorrer em qualquer código genético, inclusive no do novo coronavírus. Ela ocorre de forma acidental e aleatória, quando o vírus erra ao replicar (reproduzir) o seu próprio genoma. Como acontecem ao acaso, essas mudanças não são, necessariamente, vantajosas para o vírus (o que se chama de “vantagem adaptativa”). Ou seja: nem tudo o que muda no material genético dele vai beneficiá-lo. Na verdade, pode até prejudicar a sua replicação.