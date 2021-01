Porto Alegre Mutirão recolhe duas toneladas de lixo na Orla do Guaíba, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2021

"Esse volume de lixo não cai do céu", disse Sebastião Melo, que participou do mutirão Foto: Mateus Raugust/PMPA "Esse volume de lixo não cai do céu", disse Sebastião Melo, que participou do mutirão. (Foto: Mateus Raugust/PMPA) Foto: Mateus Raugust/PMPA

Um mutirão de limpeza realizado na manhã de sábado (16) pela prefeitura de Porto Alegre com a participação de voluntários, na Orla do Guaíba, recolheu duas toneladas de lixo.

Partindo da prainha, na altura do Museu Iberê Camargo, o grupo concentrou os esforços no trecho atrás do Anfiteatro Pôr do Sol. Os resíduos descartados irregularmente estavam acumulados junto à foz do Arroio Dilúvio.

O prefeito Sebastião Melo liderou o movimento, acompanhado da primeira-dama Valéria Leopoldino e de cerca de 50 participantes, entre voluntários, secretários municipais e equipes da prefeitura. “Esse volume de lixo não cai do céu. Estamos aqui para mostrar de forma simbólica que a população é parte fundamental na solução dos cuidados com a cidade, especialmente no problema do descarte irregular de lixo”, disse o prefeito.

Durante o mutirão, foram recolhidos materiais como colchão, cadeiras, pneus e até bicicleta. O DMLU (Departamento Municipal de Limpeza Urbana) segue trabalhando no local.

